Πάνω από 600 εργαζόμενοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για επαναπατρισμό μέσω φορολογικών κινήτρων, λέει η κυβέρνηση

Πέραν των 600 ατόμων που εργάζονται στο εξωτερικό έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να επαναπατριστούν στην Κύπρο στο πλαίσιο των φορολογικών κινήτρων και άλλων διευκολύνσεων για μετακίνηση ειδικευμένων εργαζομένων, αλλά και επαναπατρισμό Κυπρίων, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία συνέχισε τη συζήτηση του σχετικού αναθεωρημένου νομοσχεδίου.

«Υπάρχει μεγάλη ενδιαφέρον από τον καιρό που έχουν ανακοινωθεί αυτά τα μέτρα», ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και πρόσθεσε πως μέσω της ειδικής πλατφόρμας, που υπάρχει για αυτό τον σκοπό, έχουν υποβάλει αίτηση πέραν των 600 ατόμων.

«Φαίνεται ότι το μέτρο είναι αποτελεσματικό για προσέλκυση πίσω των ανθρώπων που έχουν αποφασίσει να ζήσουν στο εξωτερικό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για απόκτηση εμπειρίας», πρόσθεσε.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ζήτησε να τεθεί ενώπιον της Επιτροπής το προφίλ των 600 ατόμων από το εξωτερικό που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να εργαστούν στην Κύπρο.

Η Επιτροπή Οικονομικών συνέχισε τη Δευτέρα τη συζήτηση του αναθεωρημένου νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η παροχή φορολογικών κινήτρων και άλλων διευκολύνσεων για μετακίνηση ειδικευμένων εργαζομένων αλλά και επαναπατρισμό Κυπρίων εργαζομένων. Η τελευταία φορά που συζητήθηκε το σχετικό νομοσχέδιο ήταν στις 27 Οκτωβρίου του 2025.

Το νομοσχέδιο αποτελεί σημαντική δράση του Σχεδίου για τον Επαναπατρισμό Ταλέντου, πρωτοβουλία η οποία ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου που είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, αντισταθμιστικά το κέρδος για τη Δημοκρατία είναι ότι θα καρπωθεί τις δεξιότητες και την εμπειρία των ειδικευμένων εργαζομένων, ενώ παράλληλα διευρύνεται και η φορολογική βάση.

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη διεύρυνση καθώς και βελτίωση του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου, το οποίο έχει νομοθετηθεί εντός 2022, καταστώντας το πιο ελκυστικό, ευέλικτο και προσιτό.

Ειδικότερα σε σχέση με το σχέδιο, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι με το υφιστάμενο σχέδιο, άτομο το οποίο εργαζόταν για τρία συνεχόμενα έτη, εκτός της Δημοκρατίας, σε εργοδότη μη κάτοικο της Δημοκρατίας απαλλάσσεται το 20% του φορολόγησης της αμοιβής του από πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία με μέγιστο ποσό τις €8.550 και πρόσθεσε ότι η απαλλαγή αυτή ισχύει για επτά φορολογικά έτη και το άρθρο αυτό τερματίζεται το 2027.

Ανέφερε ωστόσο ότι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο αυξάνεται το ποσοστό στο 25% της αμοιβής από εργοδότηση ή κέρδη ατόμου από οποιαδήποτε άσκηση επιχείρησης (θα δύναται να απαλλαχθούν και τα κέρδη αυτοτελώς εργαζόμενων) με μέγιστο ποσό απαλλαγής τις 25.000 ευρώ, ετησίως.

«Προϋπόθεση για να δοθεί αυτή η απαλλαγή (25%) είναι το άτομο να ήταν για επτά συνεχόμενα έτη εκτός της Δημοκρατίας και πριν τα επτά έτη να ήταν κάτοικος της Δημοκρατίας και η αμοιβή του είτε από εργοδότηση είτε από επιχειρηματική δραστηριότητα να είναι πέραν των 30.000 ευρώ ετησίως», πρόσθεσε.

Επιπλέον, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι προϋπόθεση επίσης είναι ότι αν το άτομο που διεκδικεί την απαλλαγή είναι κάτοχος αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών θα πρέπει να έχει τρία χρόνια εργασίας στο εξωτερικό, ενώ αν δεν είναι κάτοχος αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών να εργάζεται στο εξωτερικό επτά έτη.

Σε σχέση με την απαλλαγή φόρου ύψους 50%, ανέφερε ότι θα πρέπει το άτομο να είναι 15 χρόνια εκτός της Δημοκρατίας νοουμένου η αμοιβή του από εργοδότηση πέραν των 55.000 ευρώ ετησίως.

Εξάλλου, εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο δίδεται ένα επιπλέον κίνητρο και πρόσθεσε ότι σε περιπτώσεις τέτοιων κινήτρων τίθεται θέμα κατά πόσον αυτό είναι δίκαιο ή δεν είναι δίκαιο και επί του προκειμένου «δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση».

«Αν ο σκοπός είναι να φέρουμε τα κυπριακά μυαλά στην Κύπρο είναι ένα κίνητρο σεβαστό», νοουμένου ότι θα βρουν εργασία που να τους ικανοποιεί σε σχέση με την εργασία που κάνουν στο εξωτερικό, πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είπε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και πρόσθεσε ότι αν θέλουμε να φέρουμε κόσμο από σήμερα που θα υπάρχει νόμος τότε πρέπει να ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2026 και όχι από την 1η Ιανουαρίου του 2025 που θα περιλάβει όλους όσοι έχουν έρθει ήδη στην Κύπρο χωρίς αυτό το νομοσχέδιο.

«Το θέμα αυτό πρέπει να μελετηθεί αρκετά γιατί αφορά και το ζήτημα της αναδρομικότητας η οποία είναι σε διαφορετικούς τομείς», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «ο ένας τομέας αυτή την στιγμή αφορά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που συζητούμε έχει ημερομηνία ισχύος από 1η Ιανουαρίου του 2025 και συμπεριλαμβάνει τα άτομα τα οποία έχουν ήδη έρθει στην Κύπρο για οποιονδήποτε άλλο λόγο μέσα στο 2025 και θα επωφεληθούν από αυτό το σχέδιο ασχέτως ότι σήμερα θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο».

«Υπάρχει μια σοβαρή αναδρομική ισχύ της νομιμότητας του σχεδίου», σημείωσε.

Σε σχέση με το δεύτερο θέμα που αφορά το ζήτημα της επαναξιολογησης, η εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου είπε ότι πρέπει να το δούμε κατά πόσον και τα υπόλοιπα σχέδια εξυπηρετούν μέχρι σήμερα τον σκοπό τους και πρόσθεσε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση έχει αλλάξει εντελώς τα δεδομένα.

Από 30.000 ευρώ μέχρι περίπου 100.000 ευρώ θα έχουν φοροαπαλλαγή 25.000 ευρώ και πρόσθεσε ότι αυτή την στιγμή έχουν αλλάξει οι φορολογικοί συντελεστές ειδικά ο συντελεστής 35%, έχει αυξηθεί το αφορολόγητο (30.000 ευρώ είναι σχεδόν αφορολόγητες) και «τους δίνεται επιπλέον 25%»

«Είναι εντελώς διαφορετικό σήμερα το νομοσχέδιο από το 2025 που το συζητούσαμε με τους υφιστάμενους φορολογικούς συντελεστές», σημείωσε.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό το επιπλέον 25%, ανέφερε και πρόσθεσε ότι «είναι επαναλαμβανόμενη διάκριση σε άτομα που πληρούν τα ίδια η πανομοιότυπα κριτήρια τα οποία εργάζονται στην Κύπρο και ο καθένας φορολογείται με διαφορετικό συντελεστή αναλόγως της ώρας που ήρθε το σχέδιο».

Ανέφερε επίσης ότι θα μπορούσαν να στηριχθούν συγκεκριμένοι τομείς για να υπάρχει ένας περιορισμός.

«Τουλάχιστον τα άτομα τα οποία εργάζονται στο εξωτερικό να φέρνουν την τεχνογνωσία στους τομείς που εργάζονται για να επωφελείται η Δημοκρατία» και όχι στην Κύπρο να κάνει κάτι διαφορετικό, πρόσθεσε.

«Ή πρέπει να γραφτεί μέσα στο νομοσχέδιο ότι η εμπειρία (από την εργασία τους στο εξωτερικό) πρέπει να είναι σχετική της εργασίας που βρίσκουν στην Κύπρο ή αν δεν είναι σχετική δεν αντιλαμβανόμαστε πώς είναι προσέλκυση ταλέντων σε έναν άσχετο ή διαφορετικό τομέα», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας είπε ότι υπάρχει ένα στοιχείο αναδρομικότητας αλλά όχι παράνομο.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς είπε ότι το ΑΚΕΛ δεν έχει πρόβλημα με την παροχή κινήτρων για επαναπατρισμό Κυπρίων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και πρόσθεσε ότι οι προτάσεις επιβάλλεται να είναι μελετημένες, δίκαιες, ισορροπημένες και επωφελείς για την κοινωνία και για τη χώρα.

Ανέφερε ότι ενώπιον τους έχουν μια πρόταση για φορολογικά κίνητρα χωρίς να έχει προηγηθεί εκτίμηση και αξιολόγηση του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τον κοινωνικό αντίκτυπο και χωρίς να υπολογίζει τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί με τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση προφανώς πρέπει να επανεξετάσει το θέμα σε όλες τις πτυχές και τις διαστάσεις του και «να βάλει στην εξίσωση και τις πολιτικές στήριξης των Κυπρίων επιστημόνων, οι οποίοι έχουν επιλέξει να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην Κύπρο.

Ανέφερε ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει επίσης «να βάλει στην εξίσωση και δικαιότερες ρυθμίσεις για το σύνολο των εργαζομένων».

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι η ΔΗΠΑ επικροτεί το σχέδιο της κυβέρνησης για τον επαναπατρισμό των κυπριακών μυαλών από το εξωτερικό και πρόσθεσε ότι μετά τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, «θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα κίνητρα και να γίνουν πιο γενναιόδωρα προς τους νέους μας που εργάζονται στο εξωτερικό και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν εκείνες οι θέσεις εργασίας που θα ελκύσουν τους νέους μας να έρθουν από το εξωτερικό είτε είναι μόνοι τους είτε με τις οικογένειές τους».

Ανέφερε ότι «η προοπτική πρέπει να υπάρχει ούτως ώστε οι νέοι μας του εξωτερικού να έρθουν στην Κύπρ, να έχουν σωστές συνθήκες εργασίας και να αμείβονται σωστά αναλόγως και των προσόντων που έχουν αλλά και να υπάρχει προοπτική».

Ο κ. Τρυφωνίδης ζήτησε από την Κυβέρνηση να δώσει και τα σωστά κίνητρα και στους νέους μας που έχουν σπουδάσει και ήρθαν στην Κύπρο και δεν έμειναν στο εξωτερικό.

«Πρέπει να ικανοποιήσουμε τη μία πτυχία, αλλά πρέπει και οι νέοι μας που ήρθαν εδώ και έχουν εκείνα τα απαραίτητα προσόντα και τα πτυχία να αμείβονται σωστά», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι αναμένει το Υπουργείο Οικονομικών να ανταποκριθεί σε αυτή την προσπάθεια και την απαίτηση της Βουλής «για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για επαναπατρισμό των νέων μας από το εξωτερικό».

