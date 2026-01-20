Κοίτασμα Αφροδίτη: Έρχεται Ισραηλινή αντιπροσωπεία στην Κύπρο - Ποιοι απαρτίζουν την αποστολή

«Μόνο μετρητά»: Νέα πρόταση εξαγοράς της Warner Bros Discovery από Netflix - Ομόφωνα «ναι» από ΔΣ

Η συμφωνία Αφροδίτη–Ισάι αφορά τον καθορισμό πλαισίου συνεργασίας για την από κοινού αξιοποίηση του κοιτάσματος και θεωρείται βασικό βήμα για την εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου.

Αντιπροσωπεία του ισραηλινού Yπουργείου Ενέργειας και Υποδομών μεταβαίνει στην Κύπρο με στόχο την προώθηση συμφωνίας σχετικά με το κοινό κοίτασμα φυσικού αερίου ανάμεσα στα κοιτάσματα Αφροδίτη και Ισάι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής Kυβέρνησης.

Στην αποστολή, όπως μεταδίδει το ισραηλινό TPS-IL συμμετέχουν στελέχη των Yπουργείων Ενέργειας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, με στόχο τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την οριστικοποίηση των όρων εκμετάλλευσης του διασυνοριακού κοιτάσματος το οποίο εκτείνεται μεταξύ της κυπριακής και της ισραηλινής ΑΟΖ.

Ο Yπουργός Ενέργειας του Ισραήλ Έλι Κόεν δήλωσε ότι το φυσικό αέριο αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα, τονίζοντας ότι η Kυβέρνηση θα συνεχίσει την ανάπτυξη κοιτασμάτων με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής, των εξαγωγών και της οικονομίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από τις δύο πλευρές και στο παρελθόν, η συμφωνία συνδέεται με τον ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων εξαγωγών φυσικού αερίου μέσω τρίτων χωρών, όπως η Αίγυπτος, καθώς και άλλων περιφερειακών ενεργειακών έργων.

Η ισραηλινή Kυβέρνηση έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη συμφωνία ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

