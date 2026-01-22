Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ισχυρή εποπτεία με μπαράζ ελέγχων και πρόστιμα €2,3 εκατ.

Περίπου 600 επιτόπιοι και εξ αποστάσεως έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το 2025 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, με τις διοικητικές κυρώσεις να ανέρχονται σε περίπου €2,3 εκατ., ενώ την τελευταία τριετία τα πρόστιμα συνολικά έφτασαν τα €7,3 εκατ. Σε πέραν των 170 περιπτώσεων ζητήθηκε η λήψη διορθωτικών μέτρων από εποπτευόμενες οντότητες.

Τον απολογισμό του έργου της ΕΚΚ και τις στρατηγικές της προτεραιότητες παρουσίασε ο πρόεδρος της ΕΚΚ, δρ Γιώργος Θεοχαρίδης, στη διάρκεια διάσκεψης Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη. Ο κ. Θεοχαρίδης υπογράμμισε ότι η προστασία των επενδυτών, η διαφάνεια και η ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα παραμένουν στον πυρήνα της αποστολής της EKK.

Οι έλεγχοι κάλυψαν κυπριακές εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, διαχειριστές και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, εκδότες και υποδομές αγοράς, με την εποπτεία να επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στην επαγγελματική συμπεριφορά, τους κινδύνους βιωσιμότητας, την ποιότητα δεδομένων, την κεφαλαιακή επάρκεια και τη συμμόρφωση με τα κανονιστικά πλαίσια MiFID II, DORA και MiCA. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν και πρακτικές προώθησης επενδυτικών προϊόντων μέσω ατόμων με επιρροή στα κοινωνικά δίκτυα.

Στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διενεργήθηκαν 43 θεματικοί έλεγχοι, με ενισχυμένη παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ, ειδικά σε σχέση με τη Ρωσία. Αριθμός υποθέσεων διαβιβάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα, τη ΜΟΚΑΣ και την Αστυνομία, ενώ η Επιτροπή συμμετέχει στην προετοιμασία της νέας Ευρωπαϊκής Αρχής AMLA και στην εφαρμογή του νέου εθνικού πλαισίου κυρώσεων μέσω της Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων.

Μεγαλώνει η αγορά

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Θεοχαρίδης, η αγορά συνέχισε να αναπτύσσεται.

Κατά το 2025 εγκρίθηκαν 47 νέες άδειες, με τον συνολικό αριθμό των εποπτευόμενων οντοτήτων να διαμορφώνεται στις 808 και τα υπό διαχείριση κεφάλαια των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ανήλθαν σε €11,4 δισ., με μέρος τους να επενδύεται στην κυπριακή οικονομία. Παράλληλα, η Επιτροπή προχώρησε σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού με επενδύσεις σε νέα πληροφοριακά συστήματα, εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια, καθώς και σε προγραμματισμό ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού για το 2026.

Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού συνεχίστηκαν οι εκστρατείες χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης σε σχολεία, πανεπιστήμια και ψηφιακά μέσα και εκδόθηκαν δεκάδες προειδοποιήσεις προς επενδυτές για μη αδειοδοτημένες διαδικτυακές οντότητες και φαινόμενα ηλεκτρονικής απάτης. Η Επιτροπή συνδέει τις δραστηριότητές της για το 2025 με τον σχεδιασμό της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026.