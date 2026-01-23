Οι θέσεις εργασίας για «Minds in Cyprus»

Στοιχεία που αφορούν την Πλατφόρμα Minds in Cyprus και τον Μηχανισμό Opportunities for Talent για αντιστοίχιση ενδιαφέροντος από απόδημους Κύπριους και διαθέσιμων θέσεων εργασίας, προώθησε στη βουλή το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Μηχανισμός «Opportunities for Talent» λειτουργεί από το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Minds in Cyprus, με στόχο να παρέχει ένα πρόσθετο κανάλι σύνδεσης των κύπριων αποδήμων με ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών, οι ενδιαφερόμενοι χρήστες συμπληρώνουν μια απλή φόρμα ενδιαφέροντος για να καταχωρηθούν στο σύστημα. Οι εταιρείες, με τον ίδιο τρόπο, δημοσιεύουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας τους. Το Τμήμα Εργασίας αναλαμβάνει την αντιστοίχιση των προσόντων των χρηστών με τις απαιτήσεις των θέσεων και τους ενημερώνει για τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας για να επικοινωνήσουν απευθείας με τους εργοδότες.

Πέρα από τον Μηχανισμό του Opportunities for Talent, η Πλατφόρμα περιλαμβάνει πληροφορίες για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάιο 2025, τον Κόμβο Ενημέρωσης (Information Hub) με συγκέντρωση κρίσιμων πληροφοριών για τη διευκόλυνση επαναπατρισμού, πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν, καθώς και τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος για επικοινωνία με τους Φορείς Υλοποίησης της Πρωτοβουλίας και/ή επίλυση αποριών.

Μέχρι σήμερα, η Πλατφόρμα Minds in Cyprus έχει συνδεθεί/απαντήσει σε συνολικά σε 207 μηνύματα/ερωτήματα αποδήμων.

Μηχανισμός Opportunities for Talent

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών: 610 άτομα

Συνολικός αριθμός δημοσιευμένων θέσεων εργασίας: 51 εταιρείες, 99 δημοσιεύσεις, 139 θέσεις

Αριθμός ενεργών δημοσιευμένων θέσεων εργασίας: 38 εταιρείες , 70 δημοσιεύσεις, 103 θέσεις

Κυριότερες χώρες προέλευσης εγγεγραμμένων χρηστών:

·Ηνωμένο Βασίλειο: 291

·ΗΠΑ: 29

·Ελλάδα: 21

·Ολλανδία: 15

·Γερμανία: 14

·Αυστραλία: 13

·καθώς και άλλοι απόδημοι από περισσότερες από 40 χώρες.

Κενές θέσεις ανά τομέα

Πιο κάτω παρατίθενται οι τομείς ενδιαφέροντος των εγγεγραμμένων χρηστών. Σημειώνεται ότι το άθροισμα υπερβαίνει τον αριθμό των χρηστών, καθώς κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να δηλώσει περισσότερους από έναν τομείς ενδιαφέροντος.