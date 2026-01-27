Nέo ρεκόρ κατέγραψε ο χρυσός ξεπερνώντας τα $5.100

Νέο ρεκόρ σημείωσε τη Δευτέρα, η τιμή του χρυσού, ξεπερνώντας τα 5.100 δολάρια, καθώς οι κεντρικές τράπεζες και οι επενδυτές αναζητούν καταφύγιο από τους γεωπολιτικούς κινδύνους και την αστάθεια της αγοράς την οποία προκάλεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Νέα ρεκόρ σημειώνουν και οι τιμές του ασημιού και της πλατίνας, αγγίζοντας τα 110,11 δολάρια και τα 2.918,80 δολάρια την ουγγιά, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, η τιμή σποτ του χρυσού σημείωνε αύξηση κατά 2,2% στα 5.091,61 δολάρια ανά ουγγιά στις 14.00 ώρα Κύπρου, αφού πρώτα ανήλθε στο ρεκόρ των 5.110,50 δολαρίων. Την ίδια ποσοστιαία αύξηση σημείωναν και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ, για παράδοση Φεβρουαρίου, αγγίζοντας τα 5.089,90 δολάρια.

Η τιμή του χρυσού εκτοξεύτηκε κατά 64% το 2025, σημειώνοντας την μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 1979, σπάζοντας πολλά ρεκόρ χάρη στη ζήτηση από επενδυτές για ασφαλές καταφύγιο, την χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ, τις ισχυρές αγορές χρυσού από τις Κεντρικές Τράπεζες και τις εισροές ρεκόρ σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια.

Η τιμή του χρυσού έχουν ήδη αυξηθεί κατά περίπου 18% από τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η αβεβαιότητα που δημιουργεί σε πολλαπλά επίπεδα παραμένουν ο κύριος μοχλός της ανοδικής πορείας των τιμών και της επενδυτικής δυναμικής, που οφείλεται στον φόβο μήπως χάσουν την ευκαιρία, δήλωσε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

Στις τελευταίες απειλές του, ο Τραμπ δήλωσε το περασμένο Σάββατο ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στον Καναδά εάν τηρήσει την εμπορική συμφωνία που σύναψε με την Κίνα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η τιμή του χρυσού χρυσός έχει περιθώριο να αυξηθεί εκ νέου φέτος, ενδεχομένως προς τα 6.000 δολάρια, λόγω των αυξανόμενων παγκόσμιων εντάσεων και της ισχυρής ζήτησης από τις κεντρικές τράπεζες καθώς και από τους καταναλωτές.

Η τιμή σποτ του χρυσού έχει ξεπεράσει την αντίσταση στα 5.070 δολάρια και αναμένεται να αυξηθεί σε ένα εύρος από 5.154 έως 5.206 δολάρια ανά ουγγιά, δήλωσε ο τεχνικός αναλυτής του Reuters, Wang Tao.

Τελικά, θα μπορούσε να σκαρφαλώσει στα 5.427 δολάρια, πρόσθεσε.

Η τιμή σποτ του ασημιού σημείωσε τη Δευτέρα νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, στα 110,11 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ στις 14.00 ώρα Κύπρου ενισχυόταν κατά 5,8% στα 108,92 δολάρια την ουγγιά. Το ασήμι σκαρφάλωσε πάνω από τα 100 δολάρια, για πρώτη φορά την περασμένη Παρασκευή, μετά την αύξηση ρεκόρ του 147% που κατέγραψε πέρσι.

Η τιμή σποτ της πλατίνας σημείωνε την ίδια ώρα άνοδο 4,4% στα 2.888,51 δολάρια ανά ουγγιά, αφού άγγιξε το ρεκόρ των 2.918,80 δολαρίων, ενώ η τιμή σποτ του παλλαδίου σημείωνε άνοδο 5,3%, στα 2.115,75 δολάρια, αφού αρχικά κατέγραψε υψηλό τριετίας, στα 2.142,70 δολάρια.

