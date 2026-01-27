Κύπρος: 15η θέση παγκοσμίως και 1η στη Νότια Ευρώπη για το επιχειρηματικό περιβάλλον καινοτομίας

Η Κύπρος εδραιώνεται ως κορυφαίος διεθνής προορισμός για την καινοτομία, καταλαμβάνοντας την 15η θέση παγκοσμίως και την 1η στη Νότια Ευρώπη στην έκθεση Innovators Business Environment Index (IBEI) 2026 της StartupBlink.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, η Κύπρος διακρίθηκε στους τομείς:

Φορολογία: 1η θέση στην ΕΕ και 10η παγκοσμίως.

Επιχειρηματικά Κίνητρα: 2η θέση στην ΕΕ, αναδεικνύοντας τις ελκυστικές δημοσιονομικές συνθήκες.

Φορολογικοί Δείκτες: Στο κορυφαίο 25% παγκοσμίως (εταιρικός φόρος, φόρος κεφαλαιουχικών κερδών και μερισμάτων).

Όπως σημειώνεται, η υψηλή κατάταξη δείχνει ότι η Κύπρος διαθέτει ισχυρές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη. Η χώρα προσφέρει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά περιβάλλοντα για καινοτομία, σύμφωνα με την έκθεση, και τα προγράμματα του ΙδΕΚ ενισχύουν την επιστημονική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η έκθεση IBEI αξιολογεί περισσότερες από 125 χώρες βάσει 30 παραμέτρων, εστιάζοντας στην ευκολία λειτουργίας και τα κίνητρα.