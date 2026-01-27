Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Κύπρος: 15η θέση παγκοσμίως και 1η στη Νότια Ευρώπη για το επιχειρηματικό περιβάλλον καινοτομίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στην έκθεση Innovators Business Environment Index (IBEI) 2026 της StartupBlink

Η Κύπρος εδραιώνεται ως κορυφαίος διεθνής προορισμός για την καινοτομία, καταλαμβάνοντας την 15η θέση παγκοσμίως και την 1η στη Νότια Ευρώπη στην έκθεση Innovators Business Environment Index (IBEI) 2026 της StartupBlink.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, η Κύπρος διακρίθηκε στους τομείς:

  • Φορολογία: 1η θέση στην ΕΕ και 10η παγκοσμίως.
  • Επιχειρηματικά Κίνητρα: 2η θέση στην ΕΕ, αναδεικνύοντας τις ελκυστικές δημοσιονομικές συνθήκες.
  • Φορολογικοί Δείκτες: Στο κορυφαίο 25% παγκοσμίως (εταιρικός φόρος, φόρος κεφαλαιουχικών κερδών και μερισμάτων).

Όπως σημειώνεται, η υψηλή κατάταξη δείχνει ότι η Κύπρος διαθέτει ισχυρές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη. Η χώρα προσφέρει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά περιβάλλοντα για καινοτομία, σύμφωνα με την έκθεση, και τα προγράμματα του ΙδΕΚ ενισχύουν την επιστημονική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η έκθεση IBEI αξιολογεί περισσότερες από 125 χώρες βάσει 30 παραμέτρων, εστιάζοντας στην ευκολία λειτουργίας και τα κίνητρα.

Tags

ΕΡΕΥΝΑΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα