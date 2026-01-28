Πρώτη εκδήλωση για το Ψηφιακό Ευρώ στην Κύπρο- Πρωτοβουλία Μιχάλη Χατζηπαντέλα

Την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για το Ψηφιακό Ευρώ στην Κύπρο διοργανώνει ο Ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η εκδήλωση με τίτλο: Presenting the Digital Euro in Cyprus, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, από τις 08:45 έως τις 10:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων των κεντρικών γραφείων της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι Πρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για το Ψηφιακό Ευρώ και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ κ. Piero Cipollone. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στον ρόλο του Ψηφιακού Ευρώ στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, στα επόμενα βήματα για την υλοποίησή του, καθώς και στη σημασία και τα οφέλη του για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηπαντέλα, η υιοθέτηση του Ψηφιακού Ευρώ περνά και από την Κύπρο, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης και ουσιαστικής ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου. «Η Κύπρος οφείλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του διαλόγου για το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών και της νομισματικής πολιτικής, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων που θα καθορίσουν το χρηματοοικονομικό περιβάλλον των επόμενων ετών».