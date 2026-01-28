Συστάσεις στις εταιρείες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από Έφορο Ασφαλίσεων

Μέχρι το τέλος Μαρτίου 2026 οι εταιρείες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών θα πρέπει να υποβάλουν «Κατάσταση Κατανομής Εργασιών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης Μεσιτών/Εταιρείας Ασφαλειομεσιτών»- Τύπος Ε.Α./Δ.10 ενώ μέχρι το τέλος Ιουνίου αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων σε έντυπη μορφή, πλήρως υπογεγραμμένο, που καταρτίζονται σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε προς όλες τις εταιρείες ασφαλειομεσιτών, ο αναπληρωτής έφορος ασφαλίσεων Κωνσταντίνος Καλοψιδιώτης, οι εταιρείες ασφαλειομεσιτών θα πρέπει να τηρήσουν πιστά τις ημερομηνίες για υποβολή των σχετικών εγγράφων, καθώς επίσης να φροντίζουν να συμπληρώνουν ορθά τον Τύπο Ε.Α./Δ.10.

Σε αντίθετη περίπτωση, επισημαίνει, δύναται να επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, για μη έγκαιρη υποβολή των εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 395 του Νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο €200 για κάθε μέρα που συνεχίζεται η παράληψη προς συμμόρφωση, το οποίο δύναται να αυξάνεται σε €300 ημερησίως σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης.

Να κατέχουν ίδια κεφάλαια 4% των ασφαλίστρων

Τέλος, επισύρεται η προσοχή στις πρόνοιες του άρθρου 388(1)(δ) των Νόμων, το οποίο προβλέπει ότι οι εταιρείες ασφαλειομεσιτών θα πρέπει να κατέχουν συνολικά ίδια κεφάλαια (total owner's equity) σε μόνιμη βάση, ίσο με τέσσερα τοις εκατό (4%) των συνολικών εισπραχθέντων ασφαλίστρων (total collected premiums) του αμέσως προηγούμενου έτους, με ελάχιστο όριο τις €23.480.

Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του ελάχιστου ορίου ή του 4% των συνολικών εισπραχθέντων ασφαλίστρων, υποχρεούνται όπως άμεσα προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης και να ενημερώνουν σχετικά την Υπηρεσία, υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά χωρίς καθυστέρηση.