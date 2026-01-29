Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στα €3,6 δισ. τα έσοδα από τουρισμό το εντεκάμηνο 2025- Νέο ρεκόρ

Νέο ρεκόρ καταγράφουν τα τουριστικά έσοδα στην Κύπρο, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό έφθασαν τα €3,6 δισ. σε σύγκριση με €3,1 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,3%.

Όσον αφορά τον Νοέμβριο 2025, τα έσοδα ανήλθαν σε €168,0 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 21,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€138,7 εκατ.).

Μείωση 7,1% στην κατά κεφαλή δαπάνη

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Νοέμβριο 2025 ανέρχεται σε €716,00 σε σύγκριση με €771,02 τον Νοέμβριο 2024, σημειώνοντας μείωση 7,1%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 22,7% του συνόλου των τουριστών τον Νοέμβριο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €87,68 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 13,2% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €82,97. Οι τουρίστες από το Ισραήλ (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 11,4%) ξόδεψαν €168,90 ημερησίως.

 

