ΑΚΕΛ: Να ενώσουμε δυνάμεις για τις εκποιήσεις

Το ΑΚΕΛ θα απαιτήσει όπως συζητηθεί σήμερα στην επιτροπή οικονομικών η πρόταση νόμου που επανακατέθεσε για τις εκποιήσεις και η οποία εκκρεμεί από το 2023, όπως ανέφερε το κόμμα σε χθεσινή του ανακοίνωση.

«Μια πρόταση που αν ψηφιστεί θα αποκαταστήσει το δικαίωμα των δανειοληπτών να προσφεύγουν ενώπιον δικαστηρίου και να αναστέλλουν την εκποίηση της κατοικίας στην οποία διαμένουν, στις περιπτώσεις παράνομων χρεώσεων και καταχρηστικών ρητρών από μέρους των τραπεζών», σημείωσε.

«Αυτή την στιγμή χιλιάδες συμπολίτες μας είναι αντιμέτωποι με την επιθετικότητα των τραπεζών και των funds και δεν έχουν ώρα να χάνουν στη μικροπολιτική και στο θόλωμα των νερών για ψηφοθηρία. Το κρίσιμο τώρα είναι να αρχίσουμε να αλλάζουμε τις απαράδεκτες πρόνοιες στο νομοθετικό πλαίσιο που επέβαλαν το 2018 ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ ευνοώντας σκανδαλωδώς τις τράπεζες και παραβιάζοντας θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών», τόνισε.

«Το κρίσιμο τώρα είναι να ενώσουμε δυνάμεις γύρω από την πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΑΚΕΛ με άλλες δυνάμεις και να νικήσουμε το λόμπι των τραπεζών μέσα στη Βουλή. Το δίλημμα για όλους είναι ένα: με τις τράπεζες ή με την κοινωνία;», κατέληξε.

Φορολόγηση τραπεζών

Σημειώνεται ότι πέραν των εκποιήσεων, το ΑΚΕΛ επανακατέθεσε τον Νοέμβριο πρόταση για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, με στόχο τη στήριξη της κοινωνίας. Ανάλογη πρόταση που υπέβαλε τον Μάιο του 2024, απορρίφθηκε από τη Βουλή στις 12 Δεκεμβρίου 2024.

Πρόταση για φορολόγηση των τραπεζών, υπέβαλε πρόσφατα στη βουλή και το ΕΛΑΜ.