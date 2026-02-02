Moody’s: Έξι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να απειλήσουν τις αγορές το 2026

Σε έξι σενάρια που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν ουσιαστικά τις αγορές το 2026, αναφέρεται ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Σε πρόσφατη έκθεσή του ο οίκος, επεσήμανε ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη είναι πιθανό να είναι υποτονική αλλά σταθερή φέτος, εξετάζοντας τα σενάρια που θα μπορούσαν να διαταράξουν σημαντικά το πιστωτικό τοπίο φέτος.

Τα έξι σενάρια είναι:

Γεωπολιτικά ρήγματα. Καθώς η πολιτική πόλωση γίνεται ένα διαρκές χαρακτηριστικό του γεωπολιτικού τοπίου, υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος ένα συγκεκριμένο γεγονός να πυροδοτήσει σοκ που θα επεκταθεί γρήγορα στις πιστωτικές αγορές μέσω υψηλότερων ασφαλίστρων κινδύνου και πίεσης στη χρηματοδότηση.

Οι φόβοι για τον πληθωρισμό αναζωπυρώνονται. Σε μια χρονιά που θα υπάρξει μια μετάβαση ηγεσίας στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, σε περίπτωση που η πτωτική τάση του πληθωρισμού σταματήσει ή αντιστραφεί, υπάρχει κίνδυνος οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό να αποσταθεροποιηθούν, οδηγώντας σε αστάθεια των αποδόσεων και στρεβλώνοντας την τιμολόγηση της πίστωσης.

Διόρθωση τιμών μετοχών με τεχνητή νοημοσύνη. Μια τεχνολογική διόρθωση που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη θα έπληττε νεοσύστατες επιχειρήσεις, ημιαγωγούς, περιουσιακά στοιχεία κέντρων δεδομένων και εμπορικά ακίνητα (CRE) τεχνολογικών κόμβων. Πιθανότατα θα οδηγήσει επίσης σε αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης και ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη.

Το σοκ παραγωγικότητας της τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε απώλειες θέσεων εργασίας. Τα γρήγορα κέρδη αποδοτικότητας που καθοδηγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές απολύσεις υπαλλήλων, αποδυναμώνοντας τη ζήτηση και τα φορολογικά έσοδα, ενώ παράλληλα θα ασκούν πιέσεις στα δημόσια οικονομικά και θα αυξάνουν την κοινωνική και πολιτική αστάθεια.

Η πίεση στην ιδιωτική πίστωση δημιουργεί μετάδοση. Μια εκτεταμένη πτώση στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων αποκαλύπτει διαρθρωτικές αδυναμίες στην ιδιωτική πίστωση, σε συνδυασμό με χαμηλότερες ανακάμψεις. Η μετάδοση μέσω ασφαλιστικών εταιρειών, τραπεζών και υβριδικών κεφαλαίων θα μπορούσε να αυξήσει τα ασφάλιστρα κινδύνου ευρύτερα, καθώς μειώνεται η όρεξη των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξάνονται. Οι δημοσιονομικές αστάθειες και οι ανάγκες αναχρηματοδότησης σε ιστορικά υψηλά ωθούν τα ασφάλιστρα μακροπρόθεσμων δανείων υψηλότερα και τις καμπύλες που γίνονται πιο απότομες για τις μεγάλες προηγμένες οικονομίες. Η επίμονη πίεση στις αποδόσεις θα σφίξει τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες και θα επιβαρύνει την παγκόσμια ανάπτυξη.

«Αυτά τα παραδείγματα αναδεικνύουν μόνο μια επιλογή πιθανών σοκ, καθώς πολυάριθμοι οικονομικοί, τεχνολογικοί και κλιματικοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να εμφανιστούν απροσδόκητα», σημειώνεται.

Κανένα από τα σενάρια δεν αντιπροσωπεύει το βασικό σενάριο του οίκου , ούτε είναι απαραίτητα ο τρόπος με τον οποίο θα περίμενε να αποκρυσταλλωθούν οι κίνδυνοι. Αντίθετα, στόχος είναι να δείξει το ευρύ φάσμα εύλογων σεναρίων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιο αρνητικά πιστωτικά αποτελέσματα.