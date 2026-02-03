ΚΕΔΙΠΕΣ: Αύξηση 22% στις λύσεις αναδιάρθρωσης, +29% οι εισροές

Σημαντικά βελτιωμένα ήταν τα αποτελέσματα του δεύτερου εξαμήνου για την ΚΕΔΙΠΕΣ σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο, με αυξημένες συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης κατά 22% που ανήλθαν σε €391 εκατ. ενώ οι ταμειακές εισροές αυξήθηκαν κατά 29% σε €209 εκατ.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα στο πλαίσιο διάσκεψης τύπου, στα θετικά είναι οι σημαντικές εισπράξεις από τις εκστρατείες εξόφλησης εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα συνεχιστούν και για το 2026, ενώ συνεχίζουν οι καθυστερήσεις στην πώληση χαρτοφυλακίων και στις μη συναινετικές λύσεις.

Η συνολική απομόχλευση στοιχείων ενεργητικού από την έναρξη των εργασιών από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε στο 51% εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων και οι σωρευτικές ταμειακές εισροές ανήλθαν σε €2,9 δισ. Το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας στο τέλος του 2025 ανέρχεται σε €1,7 δισ.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του έτους διαμορφώθηκαν σε €5,5 δισ. και συμπεριλαμβάνουν μετρητά και ρευστά περιουσιακά στοιχεία ύψους €185 εκατ., ακίνητη περιουσία αξίας €382 εκατ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €621 εκατ. Στόχος του επιχειρηματικού πλάνου παραμένει η αποπληρωμή της Κρατικής Βοήθειας ύψους €3,54 δισ.

Ολοκλήρωση συμφωνιών με Ελληνική

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι στις 30 Ιανουαρίου 2026, έχουν ολοκληρωθεί οι συμφωνίες μέσω των οποίων υλοποιήθηκε η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ ΚΕΔΙΠΕΣ και Eurobank Limited (πρώην Ελληνική Τράπεζα) για τον τερματισμό του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων και την επαναγορά σχετικού χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και τον τερματισμό των υποχρεώσεων και εγγυήσεων αποζημιώσεων σε σχέση με την Συμφωνία Μεταφοράς Περιουσιακών Στοιχείων, με την οποία έγινε η πώληση των τραπεζικών εργασιών της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελληνική Τράπεζα το 2018.

«Η ολοκλήρωση των πιο πάνω συμφωνιών αποτελεί επιστέγασμα μιας απαιτητικής και μακρόχρονης προσπάθειας που πέτυχε τον οριστικό τερματισμό των υποχρεώσεων και εγγυήσεων που δόθηκαν το 2018 από την ΚΕΔΙΠΕΣ/ ΣΕΔΙΠΕΣ και την Κυπριακή Δημοκρατία προς την Ελληνική Τράπεζα. Επίσης, διασφαλίζει τον περιορισμό του καθαρού κόστους του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων στα €74 εκατ., που αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ του βασικού σεναρίου εκτίμησης του 2018 ύψους €155 εκατ., ενώ θα δώσει επίσης την δυνατότητα στην ΚΕΔΙΠΕΣ, μέσω της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου που έχει αποκτηθεί, να μειώσει περισσότερο αυτό το κόστος», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Επαναγορά ΜΕΔ

Η επαναγορά από την ΚΕΔΙΠΕΣ των μη-εξυπηρετούμενων δανείων που ήταν ενταγμένα στο Σχέδιο Εγγύησης Δανείων, ολοκληρώθηκε με τίμημα στα €110 εκατ. για την αγορά δανείων με συμβατική αξία €287εκατ. Σημειώνεται ότι η μείωση κατά €70 εκατ. από το αρχικό τίμημα των €180 εκατ. οφείλεται στις πολύ καλές ταμειακές εισροές του χαρτοφυλακίου μετά την ημερομηνία αναφοράς των Συμφωνιών (30 Σεπτεμβρίου 2024) οι οποίες αποδίδονται στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Το χαρτοφυλάκιο τελούσε υπό την διαχείριση της Themis Portfolio Management Limited και στις 30 Ιανουαρίου 2026 υπεγράφη νέα συμφωνία διαχείρισης, η οποία έχει διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2030 και διέπεται από τους ίδιους βασικούς όρους που ισχύουν στην υφιστάμενη συμφωνία της Themis με την Eurobank Limited. Βάσει του συμφωνημένου Πλάνου και των μέχρι σήμερα θετικών αποτελεσμάτων οι ταμειακές ανακτήσεις αναμένεται να καλύψουν το τίμημα αγοράς του χαρτοφυλακίου.

Ενοίκιο Έναντι Δόσης: Εγκρίθηκαν 921 αιτήσεις

Σχετικά με τις εξελίξεις του Σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα 921 αιτήσεις ενώ 471 κατοικίες έχουν ήδη αποκτηθεί. Το Σχέδιο παραμένει εντός του αναθεωρημένου πλάνου για έγκριση 1600 αιτήσεων, αριθμός διπλάσιος από την αρχική εκτίμηση των 800 εγκρίσεων.