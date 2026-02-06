Απόκτηση γης: Νέος νόμος για να κλείσουν κενά, κοινές ανησυχίες για αγορές ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών

Στον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την απόκτηση γης, προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά και τις έντονες ανησυχίες που εκφράζονται από την πλειοψηφία των κομμάτων για τις μαζικές αγορές ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, δήλωσε χθες ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών ότι ξεκίνησε η επεξεργασία ενός αναθεωρημένου πλαισίου. Ανάμεσα σε άλλα, σημείωσε, θα γίνει προσπάθεια για «πιο σαφή καθορισμό του όρου κτήσης ακίνητης ιδιοκτησίας και της μέγιστης έκτασης ακίνητης ιδιοκτησίας που δύναται να αποκτηθεί».

«Θα πρέπει να εξεταστεί εισαγωγή χρονικού περιορισμού μεταξύ αιτήσεων που μπορεί να υποβάλει ένας αιτητής για αποτροπή κατάχρησης της διαδικασίας και μετατροπή της από σκοπούς ιδιοκατοίκησης σε επιχειρηματικούς σκοπούς», σημείωσε. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα εξεταστούν περιορισμοί απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας σε συγκεκριμένες πολεοδομικές ζώνες ή και περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες σε θέματα ασφάλειας και δημοσίου συμφέροντος.

Πρόταση για ενοποίηση προτάσεων

Ο κ. Ιωάννου κατέθεσε χθες στη Βουλή πρόταση να ενοποιηθούν οι εισηγήσεις στις τρεις κατατεθειμένες προτάσεις νόμου του γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου και των βουλευτών Ζαχαρία Κουλία, Πανίκου Λεωνίδου, Παύλου Μυλωνά, Χρύσανθου Σαββίδη, Χρίστου Ορφανίδη, Κυριάκου Χατζηγιάννη, Αλέκου Τρυφωνίδη και Νίκου Γεωργίου και στη συνέχεια να εξεταστούν ως ενιαίο κείμενο σε συνάρτηση με τις προτάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με τις προτάσεις των βουλευτών, επιδιώκεται η θέσπιση υποχρέωσης του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ώστε να μην δύναται να αποδεχθεί τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας ή την καταχώριση σύμβασης πώλησης ή ανταλλαγής ή εκχώρησης ακίνητης ιδιοκτησίας, στην περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζονται οι περιορισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου.

Επιδιώκεται επίσης η κατάργηση διατάξεων που επιτρέπουν την έμμεση απόκτηση ακινήτων από αλλοδαπούς χωρίς άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου και εισαγωγή μηχανισμών και κριτηρίων αποτελεσματικού ελέγχου, καθώς και η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός διατάξεων για σκοπούς αποτροπής του φαινομένου σύστασης κυπριακών εταιρειών και άλλων οργανισμών που δρουν ως διαμεσολαβητές για την αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς, καθώς και για σκοπούς προστασίας της γεωργίας και του αγροτικού ιστού.

Ζητείται ακόμη εκσυγχρονισμός των διατάξεων που αφορούν τη διαδικασία κτήσης ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπό για σκοπούς προστασίας και διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος.

Γεωπολιτικές εξελίξεις

Σύμφωνα με τον υπουργό, το φαινόμενο έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση ένεκα γεωπολιτικών εξελίξεων τόσο στην περιοχή μας όσο και στο μέτωπο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Η παρούσα νομοθεσία έχει σαφείς περιορισμούς σε ό,τι αφορά την απόκτηση γης από φυσικά πρόσωπα, ανέφερε ο υπουργός, ωστόσο παραδέχθηκε «φαίνεται να παρουσιάζει αδυναμία ρύθμισης του θέματος σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα, καθώς και μια σειρά από άλλα κενά που χρειάζονται βελτίωση».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού, σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι στόχος είναι να εξευρεθούν συγκλίσεις και να οδηγηθεί το θέμα στην ολομέλεια πριν τη λήξη της θητείας της Βουλής τον Απρίλιο.

Με προσοχή οι περιορισμοί

Στο podcast «Ματιά στην Οικονομία», ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου ο οποίος υπέβαλε αρκετά ερωτήματα στη Βουλή για το θέμα, επεσήμανε ότι οι περιορισμοί στις αγορές ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών, θα πρέπει να γίνουν αλλά με προσοχή.

«Σκοπός μας δεν είναι να κακίσουμε τις ξένες επενδύσεις», επεσήμανε. «Πλην όμως αντιλαμβάνεστε για την αγορά γης, ιδιαίτερα σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, με νησιώτικο χαρακτήρα, και τα πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, χρειάζονται κάποιες περισσότερες ασφαλιστικές δικλίδες».