Οι οικονομικές συνέπειες της διαφθοράς

Λες Μάνισον*

Το φαινόμενο όπου δημόσια κονδύλια χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για έργα που ωφελούν διεφθαρμένους αξιωματούχους αντί για έργα που εξυπηρετούν το δημόσιο καλό, γενικά αναφέρεται ως διαφθορά, και υπάρχει εδώ και πάνω από 2.000 χρόνια. Από την αρχή της ιστορίας, οι κατηγορίες για διαφθορά προκαλούσαν την πτώση κυβερνήσεων και εξέχοντες πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένων προέδρων και πρωθυπουργών, έχαναν τα αξιώματά τους.

Στη σύγχρονη εποχή, η δημοσιότητα σχετικά με τη διαφθορά επικεντρώνεται σε κατηγορίες για διαφθορά πολιτικών και κυβερνητικών αξιωματούχων και στο νομικό αποτέλεσμα των υποθέσεων που εκδικάστηκαν. Ωστόσο, το κοινό ενημερώνεται ελάχιστα για τις επιζήμιες οικονομικές συνέπειες της διαφθοράς, ένα θέμα που φαίνεται να περιορίζεται κυρίως στα ενδιαφέροντα των μελετητών και των ακαδημαϊκών.

Ο πιο διαδεδομένος ορισμός της διαφθοράς είναι ότι πρόκειται για «την κατάχρηση δημόσιας εξουσίας για ιδιωτικό όφελος». Με βάση αυτό τον ορισμό, δεν πρέπει να συνάγεται ότι η διαφθορά δεν μπορεί να υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, το παρόν άρθρο επικεντρώνεται κυρίως στις δημόσιες πρακτικές διαφθοράς που έχουν αρνητικές συνέπειες για την οικονομία.

Οι περισσότεροι μελετητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι διεφθαρμένες δημόσιες πρακτικές οδηγούν σε χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη. Υποστηρίζεται επίσης ότι η διαφθορά, μέσω της χειραγώγησης των κινήτρων και των δυνάμεων της αγοράς, μειώνει το αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών, κυρίως λόγω της αναποτελεσματικότητας στην κατανομή των πόρων.

Πιο συγκεκριμένα, τα δημόσια κονδύλια κατευθύνονται λανθασμένα σε έργα που ωφελούν διεφθαρμένους αξιωματούχους και όχι σε έργα που εξυπηρετούν το δημόσιο καλό, όπως ζωτικές υποδομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.

Ο νομπελίστας Τζόζεφ Στίγκλιτς, έχει γράψει ότι η «διαφθορά αμερικανικού τύπου» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, «την ψήφιση νόμων που εξασφαλίζουν ότι κάποιος πληρώνεται υπερβολικά για ό,τι πουλάει στην κυβέρνηση (εργολάβοι όπλων και φαρμακευτικές εταιρείες), ή όταν κάποιος πληρώνει λιγότερα για φυσικούς πόρους που δικαιωματικά ανήκουν στο κοινό (πετρελαϊκές και μεταλλευτικές εταιρείες που χρησιμοποιούν δημόσιες εκτάσεις)».

Επιπλέον, η αναποτελεσματική κατανομή των πόρων μπορεί να είναι αποτέλεσμα δωροδοκιών και αμφισβητήσιμων κανονισμών που εμποδίζουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων. Ο ανταγωνισμός υπονομεύεται σημαντικά από την προστασία των υφιστάμενων επιχειρήσεων, τη δημιουργία υψηλών συγκεντρώσεων και την παρεμπόδιση των δυνάμεων του ανταγωνισμού που συνήθως μειώνουν τις τιμές και προωθούν την καινοτομία. Αυτοί οι περιορισμοί επιτρέπουν στις καθιερωμένες εταιρείες να διατηρούν την ισχύ τους στην αγορά και τα υψηλά κέρδη, συχνά σε βάρος της ευημερίας των καταναλωτών και της δυναμικής της αγοράς.

Η αποτελεσματικότητα των θεσμών μπορεί να αποδυναμωθεί από την άσκηση παράτυπων πρακτικών από την κυβέρνηση, όσον αφορά τον διορισμό και την προαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων. Συχνά, πολλές θέσεις στην κυβέρνηση καταλαμβάνονται από άτομα που διακρίνονται κυρίως για την τυφλή τους αφοσίωση και τις σχέσεις τους με την κυβερνώσα ελίτ, σε αντίθεση με άτομα που έχουν τις ικανότητες να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στο κοινό. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει σε πολλές χώρες όπου οι κυβερνητικές υπηρεσίες, για παράδειγμα, δεν φαίνεται να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό για να αξιολογήσουν αντικειμενικά, να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν αποτελεσματικά βιώσιμα έργα υποδομής, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν άφθονους οικονομικούς πόρους για να το πράξουν. Πράγματι, οι τεχνοκράτες της ΕΕ διαμαρτύρονται για την αργή πρόοδο των κρατών μελών στην αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται για αναπτυξιακά έργα.

Συγκεκριμένα, η διαφθορά που περιλαμβάνει δωροδοκίες, σε συνδυασμό με τη θεσμική ανικανότητα, αυξάνει το κόστος και μειώνει την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, δημιουργώντας ανεπίσημα εμπόδια και αποθαρρύνοντας τη χρήση τους, ιδίως από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξ ορισμού, περιλαμβάνει την απόκρυψη παράνομων κεφαλαίων από τους δράστες της διαφθοράς. Και οι κυβερνήσεις σε δικαιοδοσίες φορολογικών παραδείσων έχουν κατηγορηθεί ότι διευκολύνουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προσφέροντας την πώληση ακινήτων και διαβατηρίων σε αντάλλαγμα για τα κεφάλαια που νομιμοποιούνται. Και τέτοιες πρακτικές και συναλλαγές με τη σειρά τους έχουν προκαλέσει σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα υψηλής αγοράς, τα οποία έχουν την τάση να αποκλείουν πολλούς απλούς πολίτες από τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή στέγαση και να κάνουν οικογένειες με παιδιά.

Η ανοχή της φοροδιαφυγής δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό στον επιχειρηματικό τομέα και στερεί από τις κυβερνήσεις αναγκαία έσοδα. Επιπλέον, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή, ιδίως από τους πλούσιους και τους ισχυρούς, σε συνδυασμό με την κατάχρηση δημόσιων πόρων που προορίζονται για κοινωνικές επιδοτήσεις, στέγαση και συντάξεις, βλάπτουν δυσανάλογα τα φτωχά στρώματα.

Επιπλέον, η διαδεδομένη διαφθορά οδηγεί σε διάβρωση της εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς, όπως οι φορολογικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης.

Ουσιαστικά, η διαφθορά εμποδίζει την αποτελεσματική κατανομή των πόρων, αποθαρρύνει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, διευρύνει τις ανισότητες εισοδήματος και πλούτου και υπονομεύει το κράτος δικαίου, ενώ παράλληλα εμποδίζει σημαντικά τις οικονομίες να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους.

Καταπολέμηση της διαφθοράς

Ακόμη και σε χώρες όπου η διαφθορά έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνία, οι κυβερνήσεις επικεντρώνονται σε ένα ή δύο συγκεκριμένα μέτρα, όπως η αύξηση των ποινών για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή τη δημιουργία μιας αρχής καταπολέμησης της διαφθοράς.

Τέτοιες πολιτικές έχουν αποδειχθεί συνήθως ανεπιτυχείς, και οι φοροτεχνικοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι απαιτείται μια πολυδιάστατη προσέγγιση για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιπλέον, ο Βίκτορ Τάνζι, πρώην διευθυντής του τμήματος δημοσιονομικών υποθέσεων του ΔΝΤ, έχει υποστηρίξει ότι οι πολιτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς δεν μπορούν να εξεταστούν, ανεξάρτητα από την ανάγκη μεταρρύθμισης του ρόλου του κράτους. Ο λόγος είναι ότι «ένας ορισμένος ρόλος του κράτους δημιουργεί σχεδόν αναπόφευκτα ένα εύφορο έδαφος για τη διαφθορά».

Ο Τάντζι έχει γράψει ότι «οποιαδήποτε ρεαλιστική στρατηγική (για την καταπολέμηση της διαφθοράς) πρέπει να ξεκινά με τη ρητή αναγνώριση ότι υπάρχουν αυτοί που απαιτούν διαφθορά από τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα και υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που είναι πρόθυμοι να διαπράξουν αυτές τις πράξεις έναντι ανταμοιβής». Και προσθέτει ότι «στο παρασκήνιο βρίσκεται το κράτος, το οποίο σε μεγάλο βαθμό, μέσω των πολλών πολιτικών και δράσεών του, δημιουργεί το περιβάλλον και τα κίνητρα που επηρεάζουν όσους πληρώνουν δωροδοκίες και όσους τις δέχονται ή τις απαιτούν». Πράγματι, είναι το κράτος που επηρεάζει τη σχέση μεταξύ δωροδόκων και δωροδοκουμένων. Έτσι, σύμφωνα με τον Τάνζι, η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να συνδέεται στενά με τη μεταρρύθμιση του κράτους, και όχι με οποιαδήποτε μεμονωμένη δράση.

Ως εκ τούτου, συνιστάται να ληφθούν σοβαρά μέτρα για τη μείωση της διαφθοράς σε διάφορα μέτωπα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να υπάρχει ειλικρινής και ορατή δέσμευση της ηγεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η ηγεσία πρέπει να δείξει και να αποδείξει μηδενική ανοχή σε αυτήν.

Πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη μείωση των απαιτήσεων για διαφθορά, με τη μείωση των κανονισμών και άλλων πολιτικών, όπως τα φορολογικά κίνητρα, και με τη διαφάνεια και τη μη διακριτική ισχύ των μέτρων που διατηρούνται. Αναμφισβήτητα, η υπερβολική διακριτική ευχέρεια επιτρέπει την κατάχρηση των κανονισμών και των πολιτικών κινήτρων. Η αυστηρή εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών, σε συνδυασμό με νομικά, διοικητικά και τεχνολογικά μέτρα, είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός συστήματος υψηλού κινδύνου και χαμηλής ανταμοιβής για πράξεις διαφθοράς. Επιπλέον, η αποτελεσματική εφαρμογή απαιτεί ισχυρούς απολιτικούς θεσμούς, όπως υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς, εισαγγελείς και ανεξάρτητα δικαστήρια, καθώς και αποτελεσματική φορολογική διοίκηση.

Επιπλέον, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ως εγκληματικής πράξης απαιτεί τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για την επιβολή του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής, μεγαλύτερη αποσαφήνιση και διεθνή συνεργασία για τη διάκριση μεταξύ φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, καθώς και την εφαρμογή αυστηρών προτύπων υποβολής εκθέσεων. Επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, η εθελοντική φορολογική συμμόρφωση μπορεί να ενισχυθεί με την απλούστευση των διαδικασιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ώστε να μειωθούν τα έξοδα συμμόρφωσης για τους φορολογουμένους.

Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες –που συχνά συνδέεται με τη φοροδιαφυγή– θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος για την καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς. Και σύμφωνα με μια οδηγία της ΕΕ που επιβεβαιώνει ότι «η διαφθορά πρέπει να αποτελεί ένα προαπαιτούμενο αδίκημα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», η επιβολή του νόμου στους δράστες θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματική, καθώς η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επισύρει αυστηρές κυρώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το πιο σημαντικό είναι ότι, για να μειωθεί η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στη διαφθορά, πρέπει να πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, όπως οι διορισμοί και οι προαγωγές με βάση την αξία, η αναγνώριση και η διατήρηση των μισθών του δημόσιου τομέα σε επαρκή επίπεδα, η αύξηση των κινήτρων για έντιμη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, η εναλλαγή του προσωπικού σε θέσεις υψηλού κινδύνου για την πρόληψη της αθέμιτης συνεργασίας, η επιβολή αυστηρών κωδίκων δεοντολογίας και κυρώσεων στους δημόσιους υπαλλήλους και η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών για τη μείωση της δωροδοκίας.

*Ο Λες Μάνισον είναι ιδρυτής και σύμβουλος της LG Manison Consulting Services, πρώην σύμβουλος του υπουργού Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το άρθρο αναδημοσιεύεται από την ιστοσελίδα της Εταιρείας Κυπριακών Οικονομικών Μελετών (Cyprus Economic Society) https://cypruseconomicsociety.org/blog/blog-posts/