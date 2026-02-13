Αίτημα για ένταξη στα Σχέδια Μειονεκτικών Περιοχών - Επιστολή βουλευτών για Δρομολαξιά-Μενεού, Κίτι και Περβόλια

Την ένταξη των δημοτικών διαμερισμάτων Δρομολαξιάς-Μενεού, Κιτίου και Περβολιών στα Σχέδια Μειονεκτικών Περιοχών 2026, ζητούν με επιστολή που απέστειλαν προς τον υπουργό Εσωτερικών οι βουλευτές του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης και Νίκος Κέττηρος. Πρόκειται για περιοχές που γειτνιάζουν με το διεθνές αεροδρόμιο Λάρνακας και οι οποίες, εδώ και δεκαετίες, βιώνουν τις αρνητικές συνέπειες εξαιτίας της λειτουργίας του αερολιμένα, όπως είναι η περιβαλλοντική επιβάρυνση και οι περιορισμοί στην οικιστική ανάπτυξη. Μιλώντας στην εφημερίδα μας, ο Α. Πασιουρτίδης ανέφερε ότι, εκτός από την επιστολή προς τον υπουργό Εσωτερικών, είχε και κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, ο οποίος υποσχέθηκε να εξετάσει το αίτημα για ένταξη των υπό αναφορά περιοχών στα νέα Σχέδια Μειονεκτικών Περιοχών για το 2026. Όπως είπε ο βουλευτής Λάρνακας, η δημοσιοποίηση των νέων Σχεδίων αναμένεται προσεχώς, μέχρι την ερχόμενη άνοιξη. «Ενδεχόμενη ένταξη της Δρομολαξιάς, του Κιτίου και των Περβολιών στα νέα Σχέδια Μειονεκτικών Περιοχών αναμένεται να επιφέρει οφέλη στις περιοχές αυτές, καθότι οι πολίτες θα δικαιούνται επιδότηση από το κράτος που θα ξεκινά από 45 χιλιάδες ευρώ για ανέγερση ή αγορά κατοικίας, ενώ το ποσό αυτό θ’ αυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας. Η ένταξη των περιοχών αυτών στα Σχέδια εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει αντισταθμιστικά, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στους κατοίκους και συμβάλλοντας τόσο στην κοινωνική συνοχή όσο και στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη», συμπλήρωσε.

Τα αντισταθμιστικά

Στο μεταξύ, στον «πάγο» παραμένει το αίτημα των Δήμων Λάρνακας και Δρομολαξιάς-Μενεού για διεκδίκηση αντισταθμιστικών μέτρων εξαιτίας της λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου Λάρνακας. Το θέμα έχει ήδη συζητηθεί ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, ενώ οι δύο επηρεαζόμενοι δήμοι έχουν ζητήσει συνάντηση με τον υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, προκειμένου να αιτιολογήσουν το αίτημά τους και να ενημερωθούν για την επίσημη θέση του αρμόδιου υπουργείου. Παρασκηνιακά, η ενημέρωση που υπάρχει είναι πως το Υπουργείο Μεταφορών δεν παρουσιάζεται θετικό για ικανοποίηση του αιτήματος των αντισταθμιστικών μέτρων. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Λάρνακας Ανδρέας Πασιουρτίδης δήλωσε ότι οι περιοχές που γειτνιάζουν με τον αεροδρόμιο, δηλαδή Δρομολαξιά-Μενεού, Κίτι και Περβόλια, έχουν τρεις συγκεκριμένες αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του αερολιμένα. Πρώτον, έχουν μειωμένους ή μηδενικούς συντελεστές δόμησης, κάτι που σημαίνει ότι τίθενται περιορισμοί στην ανάπτυξη των περιουσιών των κατοίκων και στην οικιστική ανάπτυξη των περιοχών ευρύτερα, δεύτερο, στα δημοτικά διαμερίσματα απ’ όπου περνά από πάνω ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου υπάρχουν κατοικίες που παρουσιάζουν σοβαρές ρωγμές στους τοίχους εξαιτίας των έντονων θορύβων που προκαλούν τα αεροσκάφη. Το σοβαρότερο πρόβλημα, σημείωσε, παρουσιάζεται στα Περβόλια. Και, τρίτον, είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση που επηρεάζει τις συγκεκριμένες περιοχές. «Εδώ και πολλά χρόνια η Λάρνακα σηκώνει το βάρος της λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου, χωρίς να απολαύει ουσιαστικά αντισταθμιστικά οφέλη. Χιλιάδες κάτοικοι βιώνουν καθημερινά τις αρνητικές συνέπειες. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου αεροδρόμια λειτουργούν κοντά σε αστικά κέντρα, προβλέπονται συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει για τη Λάρνακα και τη Δρομολαξιά, με ουσιαστική στήριξη των επηρεαζόμενων δήμων μέσω έργων υποδομής και χώρων πρασίνου. Θεωρούμε ότι η επιβολή ενός σταθερού τέλους ανά επιβάτη που ταξιδεύει μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας αποτελεί μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση», επισήμανε ο Α. Πασιουρτίδης.