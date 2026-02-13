Η Γαλλία στρέφεται στην ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας

Την περαιτέρω ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας και εκ παραλλήλου την μείωση της αιολικής και της φωτοβολταϊκής προβλέπει το πολυετές ενεργειακό πρόγραμμα της Γαλλίας που παρουσίασε ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Το πρόγραμμα αυτό προσδιορίζει τους στόχους κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας ανά τομέα για τα επόμενα δέκα χρόνια (2025-2035). Στόχος του είναι, κατά τον Γάλλο πρωθυπουργό, να ανταποκριθεί στην «πρόκληση του αιώνα», δηλαδή να διασφαλίσει ότι «η Γαλλία θα είναι το πρώτο μεγάλο βιομηχανικό έθνος που θα απελευθερωθεί από την εξάρτησή στα ορυκτά καύσιμα».

Ειδικότερα το πρόγραμμα προβλέπει την κατασκευή δεκατεσσάρων νέων πυρηνικών αντιδραστήρων, την αύξηση της ισχύος εξόδου των υφιστάμενων αντιδραστήρων, την παράταση της διάρκειας ζωής τους πέραν των εξήντα ετών και την έναρξη λειτουργίας τουλάχιστον ενός πρωτοτύπου και καινοτόμου μικρού αντιδραστήρα στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά την αιολική ενέργεια, ο στόχος είναι πλέον τα 15 γιγαβάτ (GW) εγκατεστημένης ισχύος έως το 2035 (σε σύγκριση με τα 18 GW που είχαν ανακοινωθεί στο προηγούμενο πολυετές πρόγραμμα).

Η γαλλική κυβέρνηση δηλώνει ότι θα δώσει προτεραιότητα στην αναβάθμιση των υφιστάμενων αιολικών πάρκων για «αύξηση της χωρητικότητάς τους και μείωση της οπτικής τους επίδρασης», αντί της ανάπτυξης νέων.

Οσον αφορά τα φωτοβολταϊκά στοχεύει σε 48 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2030 και σε ένα εύρος από 55 έως 80 GW έως το 2035, επιβραδύνοντας την τρέχουσα δυναμική. Συνολικά, όπως αναφέρει ο Γάλλος πρωθυπουργός, ο στόχος είναι το 2030 να φθάσει στο 60% της τελικής κατανάλωσης η ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα, πριν επιτευχθεί ουδετερότητα άνθρακα έως τα μέσα του αιώνα.

Πέρα από την παραγωγή ενέργειας, η επιτυχία της απαλλαγής από τον άνθρακα εξαρτάται επίσης από τον μετασχηματισμό της χρήσης ενέργειας, τη μετάβαση από αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης σε ηλεκτρικά οχήματα ή την ηλεκτροκίνηση των βιομηχανικών διαδικασιών, αναφέρει η γαλλική κυβέρνηση.

Μ. Σπινθουράκης