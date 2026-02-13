Ο Κάνιε Γουέστ ζηλεύει τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον

Πέντε χρόνια μετά τον χωρισμό τους, ο Κάνιε Γουέστ φαίνεται να δυσκολεύεται ακόμα να διαχειριστεί την ιδέα της πρώην συζύγου του, Κιμ Καρντάσιαν, σε σχέση με άλλον άντρα.

Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας, βρίσκεται σε σχέση με τον παγκοσμίου φήμης οδηγό της F1, Λιούις Χάμιλτον. Παρά το γεγονός ότι οι δύο γνωρίζονται για περισσότερα από 10 χρόνια, η στενότερη σχέση τους έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον ράπερ.

«Ο Κάνιε Γουέστ ζήλευε πάντα όταν έβλεπε την Κιμ με άλλον άντρα. Είτε με τον Πιτ Ντέιβιντσον, είτε τώρα με τον Λιούις Χάμιλτον, είναι δύσκολο για εκείνον», είπε πηγή στην Daily Mail. Η ίδια πηγή σημειώνει ότι το πιο περίεργο για τον Γουέστ είναι το γεγονός ότι ο Χάμιλτον, με τον οποίο έχει κοινούς φίλους και επαγγελματικές σχέσεις, φαίνεται να είναι πλέον κοντά στην οικογένεια της πρώην συζύγου του.

Kim Kardashian's ex Kanye West is 'crazy JEALOUS' of her romance with his old pal Lewis Hamilton https://t.co/cCBhicgCNw — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 12, 2026

Οι φωτογραφίες από το Super Bowl, όπου ο Χάμιλτον βρέθηκε κοντά στην Καρντάσιαν, φούντωσαν τις φήμες για τη σχέσης τους. «Για τον Κάνιε, ήταν η οικογένειά του και τώρα είναι εκεί ο Λιούις. Αυτό του φαίνεται δύσκολο να το αποδεχτεί», προσθέτει η ίδια πηγή.

Παρόλο που ο Γουέστ έχει προχωρήσει και ο ίδιος, παντρεύοντας την 31χρονη Μπιάνκα Σενσόρι τον Δεκέμβριο του 2022, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη. Η σχέση τους θεωρείται σταθερή, ενώ ο ίδιος δείχνει να έχει καλές σχέσεις με την Καρντάσιαν και τα τέσσερα παιδιά τους.

Η Κιμ, από την πλευρά της, έχει μιλήσει ανοιχτά για τις καλές σχέσεις της με τον Γουέστ. Σε πρόσφατο podcast της αδελφής της, Κλόε, η Καρντάσιαν ανέφερε ότι οι δύο βρίσκονται πλέον σε φιλικό επίπεδο και ότι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει μετά τον χωρισμό τους.

Κρατάει χρόνια αυτή η... κολόνια

Η φιλία του Χάμιλτον με την Καρντάσιαν δεν είναι κάτι νέο. Το ζευγάρι γνωρίζεται από το 2014, ενώ και ο Γουέστ είχε προσκαλέσει τον Βρετανό οδηγό στην οικογενειακή τους εορτή το Πάσχα της ίδιας χρονιάς. Οι δυο τους είχαν φωτογραφηθεί μαζί στα GQ Men of the Year Awards, ενώ το 2015 ο Χάμιλτον είχε βρεθεί στη VIP ζώνη του Φεστιβάλ Γκλαστονμπέρι, όταν ο Γουέστ ήταν επικεφαλής της μουσικής σκηνής.

Η ανακοίνωση του χωρισμού τους το 2021, και το διαζύγιο που ακολούθησε το 2022, δεν εμπόδισαν το ζευγάρι να παραμείνει ενεργό στις ζωές των παιδιών τους, που είναι το κοινό τους επίκεντρο

Πηγή: iefimerida.gr