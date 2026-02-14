Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επενδύει στους πελάτες της η Cablenet

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Σε μια ώριμη και έντονα ανταγωνιστική αγορά η Cablenet επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το αφήγημά της, επενδύοντας όχι μόνο σε δίκτυα και τεχνολογία αλλά κυρίως στο χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προκειμένου να μεγαλώσει το αποτύπωμά της

Η Cablenet επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη δραστηριοποίησή της στην κυπριακή αγορά τηλεπικοινωνιών, παρουσιάζοντας ένα μακροπρόθεσμο business plan με αιχμή την απλότητα, την ευκολία και τη διαφάνεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές (νοικοκυριά και επιχειρήσε...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣCablenetκινητόΔΙΑΔΙΚΤΥΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

