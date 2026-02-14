Υπομνήματα Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων, ΣΕΛΚ για νομοσχέδιο ξεπλύματος χρήματος

Τη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω των προτεινόμενων τροποποιήσεων που αφορούν και τον τομέα των ακινήτων, εκφράζει ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου.

Σε υπόμνημα που απέστειλε στην επιτροπή οικονομικών με αφορμή τη συζήτηση τη Δευτέρα του νομοσχεδίου «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026», ο σύνδεσμος αναφέρει ότι η ενέργεια αυτή συνιστά ένα σημαντικό και ουσιαστικό βήμα για τη θωράκιση της κυπριακής οικονομίας και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της.

«Ένα σαφές, σύγχρονο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών, των επαγγελματιών και των επενδυτών, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη διατήρηση και ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας σε διεθνές επίπεδο», σημειώνει.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο τομέας των ακινήτων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην προσέλκυση επενδύσεων. «Η ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης, εποπτείας και ελέγχου, με στόχο τη μείωση του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος, λειτουργεί προστατευτικά για την αγορά, προάγει τον υγιή ανταγωνισμό και διασφαλίζει ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με διαφάνεια, λογοδοσία και υπευθυνότητα», υποδεικνύει.

«Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου στηρίζει κάθε προσπάθεια που ενισχύει τη θεσμική επάρκεια, την κανονιστική σαφήνεια και την αξιοπιστία της χώρας μας. Πιστεύουμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προς όφελος της οικονομίας, της αγοράς ακινήτων και της κοινωνίας συνολικά», αναφέρει επίσης.

Υπόμνημα ΣΕΛΚ

Υπόμνημα στην επιτροπή οικονομικών απέστειλε και ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα που υπογράφει ο πρόεδρος του συνδέσμου Οδυσσέας Χριστοδούλου, ο ΣΕΛΚ, υπό την ιδιότητά του ως εποπτική αρχή δυνάμει των διατάξεων του νόμου, καθώς και ως μέλος της Συμβουλευτικής Αρχής, έκρινε αναγκαία την τροποποίηση του άρθρου 59(1)(δ) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ώστε να αποτυπώνεται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια η ακολουθητέα εποπτική διαδικασία του ΣΕΛΚ, καθώς και προς εξυπηρέτηση της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των διατάξεων του νόμου.

Προς τον σκοπό αυτό, ο ΣΕΛΚ εισηγήθηκε την αντικατάσταση του άρθρου 59(1)(δ) με νέο άρθρο και υπέβαλε τη σχετική εισήγηση στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας τροποποίησης του νόμου, η οποία τελεί στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, με καταληκτική ημερομηνία την 14η Φεβρουαρίου 2026.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, αναφορικά με την εν λόγω εισήγηση, ο ΣΕΛΚ απέστειλε σχετικές επιστολές τόσο προς το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει τη γενική αρμοδιότητα προώθησης νομοσχεδίων επί του συγκεκριμένου αντικειμένου, όσο και προς τη Συμβουλευτική Αρχή, η οποία, δυνάμει του άρθρου 57(1)(β) του Νόμου, είναι καθ' ύλην αρμόδια να συμβουλεύει το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με πρόσθετα μέτρα που ενδέχεται να απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Νόμου.

Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι η εξής:

Δημόσια διαβούλευση

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς, έχει προβεί στην ετοιμασία του προτεινόμενου νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026».

Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες («ξέπλυμα χρήματος») και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας («ΚΞΧ/ΧΤ, επεξεργάστηκε νομοσχέδιο στο πλαίσιο Ad Hoc Ομάδας εργασίας της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας σε σχέση με τον τομέα των ακινήτων.

Η απόφαση προέβλεπε ότι η προληπτική εποπτεία στον τομέα των ακινήτων θα ανατεθεί στο Τμήμα Φορολογίας (ΤΦ), ενώ οι ελεγχόμενες από αυτό οντότητες θα περιλαμβάνουν όλους τους επαγγελματίες που προβαίνουν σε αγορά ή πώληση ακινήτων ή εκπροσωπούν αγοραστές ή πωλητές ακινήτων σε επαγγελματική βάση και δεν εμπίπτουν σε άλλη κατηγορία υπόχρεης οντότητας.

Η ανάγκη για ενίσχυση των προληπτικών μέτρων στον τομέα των ακινήτων προκύπτει από την Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων ΚΞΧ/ΧΤ, από τα ευρήματα της Έκθεσης Αμοιβαίας Αξιολόγησης της Δημοκρατίας από την Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και από την πιο πρόσφατη εμπειρία των αρμόδιων αρχών.

Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι η ανάγκη για προληπτική εποπτεία του τομέα των ακινήτων από δημόσια αρχή προκύπτει και από την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία ΚΞΧ/ΧΤ (Άρθρο 52 Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της της 31ης Μαΐου 2024).

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ρύθμιση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα ενισχύσει το νομικό πλαίσιο και την πρακτική εφαρμογή του στη Δημοκρατία, μειώνοντας τους κινδύνους ξεπλύματος χρήματος για ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας βελτιώνοντας τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη θέση της χώρας μας ως αξιόπιστου χρηματοοικονομικού κέντρου.