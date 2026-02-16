Πρόστιμο €7,6 εκατ. στην Credit Agricole για ελλιπή διαχείριση κλιματικών κινδύνων

Πρόστιμο €7,6 εκατ. επέβαλε στην Crédit Agricole η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για μη συμμόρφωση με την απόφασή της σχετικά με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Όπως ανακοινώθηκε, η Crédit Agricole δεν αξιολόγησε επαρκώς τη σημαντικότητα των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων της πριν από την προθεσμία.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η Crédit Agricole δεν κατάφερε να εκπληρώσει την απαίτηση αξιολόγησης της σημαντικότητας για 75 ολόκληρες ημέρες το 2024.

Η τράπεζα μπορεί να προσβάλει την απόφαση της ΕΚΤ ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τις περιοδικές πληρωμές προστίμων και το συνολικό τους ποσό, η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη τη σημαντικότητα της παράβασης, τη διάρκεια της παράβασης και τον ημερήσιο κύκλο εργασιών της εποπτευόμενης οντότητας.

Η ΕΚΤ έχει ήδη λάβει διάφορα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες εντοπίζουν, αξιολογούν και διαχειρίζονται σωστά τους κινδύνου, τηρώντας μια διεξοδική διαδικασία κλιμάκωσης.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, έχει εφαρμόσει προοδευτικά παρεμβατικά εποπτικά μέτρα, αρχικά με τη μορφή εποπτικών προσδοκιών και στη συνέχεια μέσω νομικά δεσμευτικών αποφάσεων.

Η διαδικασία ξεκίνησε το 2020 με τη δημοσίευση του Οδηγού της ΕΚΤ για τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, ο οποίος εξηγούσε πώς οι τράπεζες αναμένεται να διαχειρίζονται με σύνεση και να γνωστοποιούν με διαφάνεια αυτούς τους κινδύνους.

Το 2022, η ΕΚΤ διεξήγαγε μια προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για τον κλιματικό κίνδυνο και εντόπισε σχετικές ελλείψεις σε μια θεματική αναθεώρηση. Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα, όλα τα σημαντικά ιδρύματα έλαβαν επιστολές ανατροφοδότησης με κλιμακωτά χρονοδιαγράμματα ανά τράπεζα για την επαρκή διαχείριση των κινδύνων τους υπό το πρίσμα των εποπτικών προσδοκιών