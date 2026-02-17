Μαζική συμμετοχή και ισχυρά μηνύματα από την 5η Φορολογική Ημερίδα του ΣΕΛΚ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και έντονο ενδιαφέρον από τον επαγγελματικό κόσμο πραγματοποιήθηκε η 5η Φορολογική Ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), σε συνεργασία με το Γραφείο του Εφόρου Φορολογίας. Αντικείμενο της ημερίδας ήταν η Φορολογική Μεταρρύθμιση, μετά την ψήφιση των σχετικών Τροποποιητικών Νόμων.

Στόχος των Ημερίδων ήταν η αναλυτική και πρακτική παρουσίαση των αλλαγών που επήλθαν στη φορολόγηση Φυσικών και Νομικών Προσώπων, καθώς και η ουσιαστική υποστήριξη της ορθής εφαρμογής του νέου φορολογικού πλαισίου.

Ο ΣΕΛΚ στην πρώτη γραμμή της μεταρρύθμισης

Χαιρετίζοντας τις εργασίες της ημερίδας, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης και υπεύθυνης ενημέρωσης:

«Η μεγάλη συμμετοχή επιβεβαιώνει τη σημασία της έγκαιρης και ουσιαστικής ενημέρωσης για τις αλλαγές που επιφέρει η Φορολογική Μεταρρύθμιση. Ο ΣΕΛΚ παραμένει προσηλωμένος στη στήριξη των μελών του και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, μέσα από υπεύθυνη και πρακτική καθοδήγηση.»

Παράλληλα, τόνισε ότι ο ΣΕΛΚ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην ερμηνευτική προσέγγιση των νέων ρυθμίσεων, συμβάλλοντας στη διασφάλιση λειτουργικών και εφαρμόσιμων λύσεων για την αγορά.

Κυβερνητικός στόχος: Ένα απλό, δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα

Η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική χαρακτήρισε τη Φορολογική Μεταρρύθμιση ως εμβληματική τομή για τη χώρα, επισημαίνοντας ότι βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι:

«Ένα φορολογικό σύστημα απλό, διαφανές και αποτελεσματικό, με σαφή και απτά οφέλη για την οικονομία και τους πολίτες.»

Σύμφωνα με την κα Πική, η μεταρρύθμιση ενισχύει τη δικαιοσύνη και την προβλεψιμότητα του συστήματος μέσω:

του νέου αφορολόγητου ορίου στις €22.000,

της απλοποίησης των φορολογικών κλιμάκων,

της κατάργησης της λογιζόμενης διανομής μερίσματος,

της μείωσης της Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα στο 5%,

της κατάργησης του τέλους χαρτοσήμων.

Ήδη περίπου 200.000 φορολογούμενοι είδαν καθαρή αύξηση αποδοχών με τον μισθό Ιανουαρίου, ενώ εντός του 2026 εκτιμάται ότι 30.000 φυσικά πρόσωπα θα απαλλαγούν πλήρως από φορολογία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στενή συνεργασία μεταξύ Κυβέρνησης, Βουλής, Τμήματος Φορολογίας και ΣΕΛΚ, με την Υφυπουργό να σημειώνει:

«Ο ρόλος των επαγγελματιών είναι καθοριστικός, καθώς γεφυρώνουν τη νομοθετική πρόθεση με την καθημερινή οικονομική δραστηριότητα.»

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας, με ρυθμό ανάπτυξης που προσεγγίζει το 4% για το 2025, δημόσιο χρέος κάτω από το 60% του ΑΕΠ, πλεονάσματα άνω του 3% και πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στη βαθμίδα «A» από τη Scope Ratings.

Θεσμική συνεννόηση και συλλογική ευθύνη

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών κα Χριστιάνα Ερωτοκρίτου τόνισε ότι η μεταρρύθμιση αποτέλεσε προϊόν ουσιαστικής διαβούλευσης και συλλογικής προσπάθειας:

«Όταν όλοι μαζί γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε τις αλλαγές, δημιουργούμε ένα καλύτερο και πιο ασφαλές αύριο για όλους.»

Υπογράμμισε επίσης ότι η σοβαρότητα και η μεθοδικότητα στη νομοθετική διαδικασία ενισχύουν την αξιοπιστία της χώρας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και σημαντικών μεταρρυθμίσεων.

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

Ο Έφορος Φορολογίας κ. Σωτήρης Μαρκίδης ανέδειξε στο δικό του χαιρετισμό ως βασική προτεραιότητα του Τμήματος την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω:

αποτελεσματικότερων διαδικασιών,

αξιοποίησης της τεχνολογίας,

επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δημιουργία ανεξάρτητης μονάδας για την εξέταση ενστάσεων, με στόχο την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης, καθώς και στις ρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την προσέλκυση επενδύσεων.

Ένα σύγχρονο και σταθερό φορολογικό περιβάλλον

Οι Φορολογικές Ημερίδες του ΣΕΛΚ αναδεικνύουν τη σημασία της θεσμικής συνεργασίας, της υπεύθυνης ενημέρωσης και της πρακτικής καθοδήγησης για την επιτυχή εφαρμογή μιας μεταρρύθμισης με άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Ο ΣΕΛΚ συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει τα μέλη του και την επιχειρηματική κοινότητα, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, σταθερού και αξιόπιστου φορολογικού περιβάλλοντος για την Κύπρο.