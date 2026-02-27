Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΔΗΚΟ: Επιστολή προς τον Σύνδεσμο Τραπεζών για στήριξη της κτηνοτροφίας

Επιστολή προς τον Σύνδεσμο Τραπεζών και τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου απέστειλε το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ), ζητώντας αναστολή τόκων και χρεώσεων προς τις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν επηρεαστεί από τον αφθώδη πυρετό, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, στα κεντρικά γραφεία του ΔΗΚΟ, στη Λευκωσία.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του κόμματος, στα πλαίσια στήριξης της κτηνοτροφίας σχετικά με το πλήγμα που υπέστη από τον αφθώδη πυρετό, το ΔΗΚΟ απέστειλε επιστολή προς τον Σύνδεσμο Τραπεζών και τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας μας, ζητώντας αναστολή τόκων και χρεώσεων προς τις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν επηρεαστεί από κρούσματα της νόσου.

Όπως σημείωσε, η παρέμβαση κρίνεται αναγκαία εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτροφικές μονάδες που πλήττονται από την ζωονόσο. «Αυτή είναι η στιγμή της κοινωνικής ευθύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στη στήριξη των κτηνοτρόφων μας», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ εξέφρασε, παράλληλα, την προσδοκία «οι μεγαλύτεροι τραπεζικοί οργανισμοί της χώρας μας να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά για να βοηθήσουν τον κτηνοτροφικό τομέα».

Πηγή: ΚΥΠΕ

