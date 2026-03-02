Το Ιράν κοκκίνισε τα ταμπλό στις ευρωαγορές: Βουτιά άνω του 2% στη Γερμανία, ενισχύονται χρυσός και cryptos

Σε καθαρά αρνητικό έδαφος ξεκινούν την εβδομάδα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι διεθνείς αγορές υποχωρούν μετά τις εκτεταμένες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx600 άνοιξε με απώλειες 1,4%, ο βρετανικός δείκτης FTSE με πτώση 0,9%, ο γερμανικός DAX με πτώση 2,3%, ο γαλλικός CAC 40 χαμηλότερα κατά 2,4%, ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 1,7%.

Οι παγκόσμιες αγορές κινούνται πτωτικά μετά τις ραγδαίες εξελίξεις του Σαββατοκύριακου. Τα πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να καλούν τους Ιρανούς πολίτες να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για την ανατροπή του καθεστώτος.

Το Ιράν εξαπέλυσε αντίποινα κατά αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, ενώ τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτινάχθηκαν ακόμα και άνω του 8%, καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά ανησυχούν για σοβαρή διαταραχή της προσφοράς. Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν έντονα τη Δευτέρα το πρωί, ενώ οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν επίσης σημαντικές απώλειες, με τις μετοχές αεροπορικών εταιρειών να καταγράφουν μεγάλες πιέσεις λόγω των διαταραχών στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής και των κλεισιμάτων αεροδρομίων.

Οι αγορές πετρελαίου έχουν πλέον στραμμένη την προσοχή τους στα Στενά του Ορμούζ, το πιο κρίσιμο ενεργειακό σημείο στον κόσμο.

Αν και η θαλάσσια οδός δεν έχει επισήμως κλείσει, η κίνηση των δεξαμενόπλοιων έχει σχεδόν παγώσει, καθώς τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου εκτοξεύονται και ναυτιλιακές εταιρείες αναστέλλουν δρομολόγια, επισημαίνει η JPMorgan σε σημείωμά της. Όπως αναφέρει η τράπεζα, η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε «άμεση ανατιμολόγηση του γεωπολιτικού κινδύνου αντί για μια σταδιακή προσαρμογή με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη».

Η JPMorgan προειδοποιεί επίσης ότι, εάν οι διαταραχές διαρκέσουν περισσότερο από τρεις εβδομάδες, οι παραγωγοί του Κόλπου ενδέχεται να εξαντλήσουν τα αποθηκευτικά τους περιθώρια και να αναγκαστούν να περιορίσουν την παραγωγή, ένα σενάριο που θα μπορούσε να ωθήσει το Brent στην περιοχή των 100–120 δολαρίων το βαρέλι.

Στην Ασία, οι ενεργειακές μετοχές κατέγραψαν ισχυρά κέρδη. Οι αυστραλιανές Woodside Energy και Santos ενισχύθηκαν άνω του 6%, ενώ στο Τόκιο οι Inpex και Japan Petroleum σημείωσαν άλματα 6,08% και σχεδόν 12% αντίστοιχα.

Άνοδο άνω του 4% κατέγραψαν και οι εταιρείες εξόρυξης χρυσού, κυρίως στην Αυστραλία, μεταξύ των οποίων οι Northern Star Resources και Evolution Mining.

Μεγάλες οι απώλειες στις αεροπορικές

Οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες σε ολόκληρη την αγορά, με όλες τις μεγάλες ασιατικές αεροπορικές να κινούνται πτωτικά.

Σύμφωνα με τη Cirium, πάνω από το 50% των παγκόσμιων πτήσεων με προορισμό τη Μέση Ανατολή είχαν ακυρωθεί έως τις 6:30 π.μ. ώρα Σιγκαπούρης. Ο πάροχος δεδομένων σημείωσε ότι το ποσοστό αυτό ενδέχεται να είναι ακόμη υψηλότερο, καθώς «ορισμένες αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν ενημερώσει τα προγράμματά τους ώστε να καταγράψουν επισήμως τις ακυρώσεις ή απλώς δεν πραγματοποίησαν τις πτήσεις».

Η αυστραλιανή Qantas υποχώρησε 5%, παρότι καμία από τις πτήσεις της δεν επηρεάστηκε άμεσα, ενώ οι ιαπωνικές ANA και Japan Airlines κατέγραψαν επίσης απώλειες άνω του 5%.

Η Nikkei ανέφερε ότι η Japan Airlines ακύρωσε την πτήση Τόκιο–Ντόχα το Σάββατο. Η Singapore Airlines σημείωσε πτώση 4,74%, ενώ η ταϊβανέζικη Eva Air υποχώρησε 4,47%.

Ήπια άνοδος στις αμυντικές μετοχές

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου κινήθηκαν ανοδικά, αν και με πιο συγκρατημένους ρυθμούς. Με τις αγορές της Νότιας Κορέας κλειστές λόγω δημόσιας αργίας, η δραστηριότητα στον κλάδο στην ευρύτερη περιοχή ήταν περιορισμένη.

Στην Ιαπωνία, οι αμυντικοί κολοσσοί Mitsubishi Heavy Industries και IHI ενισχύθηκαν άνω του 3%, ενώ στη Σιγκαπούρη η ST Engineering κατέγραψε άνοδο 4%.

Αναλυτές της Franklin Templeton ανέφεραν τη Δευτέρα ότι προτιμούν βραχυπρόθεσμα τους κλάδους ενέργειας, ναυτιλίας, ασφαλίσεων και άμυνας, παραμένοντας επιφυλακτικοί απέναντι σε κυκλικές μετοχές που επηρεάζονται από το κόστος καυσίμων, όπως οι αεροπορικές.

Ασφαλή καταφύγια

Ο χρυσός, το κλασικό ασφαλές καταφύγιο, ενισχύθηκε εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και υποχώρησης των αποδόσεων των ομολόγων, επιβεβαιώνοντας τον παραδοσιακό του ρόλο ως αντιστάθμισμα σε περιόδους έντασης.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 1,89%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κατέγραψαν άνοδο 1,77%.

«Παρατηρείται σαφής τακτική μετατόπιση προς τα πολύτιμα μέταλλα, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική ένταση και ανησυχίες για αποδυνάμωση των νομισμάτων», δήλωσε ο Κερτ Χέμεκερ, διευθύνων σύμβουλος της Gold Token SA.

Το Bitcoin περιόρισε τις αρχικές του απώλειες και ενισχύθηκε κατά 1,5% στα περίπου 66.675 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο σημαντικά χαμηλότερα από το υψηλό του Οκτωβρίου, κοντά στα 126.000 δολάρια.

«Η άνοδος του χρυσού αντανακλά ζήτηση για σταθερότητα και προστασία ισολογισμών, ενώ η αδυναμία των κρυπτονομισμάτων συνδέεται περισσότερο με περιορισμένη ρευστότητα και κόπωση στις τοποθετήσεις», πρόσθεσε ο Χέμεκερ.

Στην αγορά συναλλάγματος, ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε κατά περίπου 0,61%, ενώ το ελβετικό φράγκο κατέγραψε επίσης μικρή άνοδο 0,1%, διαμορφούμενο στο 0,7681 έναντι του δολαρίου.

Αντίθετα, σε μια ασυνήθιστη κίνηση για νόμισμα ασφαλούς καταφυγίου, το ιαπωνικό γεν υποχώρησε τη Δευτέρα κατά 0,57% έναντι του δολαρίου.

Η αποδυνάμωση του γεν μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η Ιαπωνία είναι καθαρός εισαγωγέας πετρελαίου, καθώς και από το ότι το νόμισμα έχει χάσει μέρος της «λάμψης» του σε πρόσφατες περιόδους αποστροφής κινδύνου, σύμφωνα με τον Μάθιου Ράιαν, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της εταιρείας διαχείρισης συναλλαγματικού κινδύνου Ebury.

