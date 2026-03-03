Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

| Οικονομία

Αυξημένος ο τζίρος υπηρεσιών και μεταφορών το 2025

Αύξηση σημειώνουν οι πλείστοι τομείς του τομέα υπηρεσιών και μεταφορών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (9,5%), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (5,7%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (4,1%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (3,4%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (2,1%) και των μεταφορών και αποθήκευσης (1,4%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 κατέγραψαν οι δείκτες των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (9,5%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (7,4%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (4,6%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (4,3%), των μεταφορών και αποθήκευσης (2,8%) και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (0,4%).

Μειώσεις σημείωσαν το 2025 οι αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (-1,8%), οι δραστηριότητες απασχόλησης (-1,2%) και η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (-0,8%).

