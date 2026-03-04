Το Βερολίνο δεν σχεδιάζει προς το παρόν να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο

Eurostat: Xρονιά ρεκόρ το 2025 για τον τουρισμό ΕΕ, η εικόνα για διανυκτερεύσεις σε Κύπρο και ΕΕ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Στην Κύπρο, καταγράφηκε αύξηση 4,4% στις διανυκτερεύσεις

Το 2025 ήταν μια ακόμη χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό της ΕΕ, με σχεδόν 3,1 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη την ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Eurostat. Αυτό αντικατοπτρίζει μια αύξηση 2,2% ή 66,4 εκατομμύρια περισσότερες διανυκτερεύσεις από ό,τι το 2024.

Οι διανυκτερεύσεις των διεθνών επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 3,4% (+49,7 εκατομμύρια), ενώ οι διανυκτερεύσεις των εγχώριων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 1,1% (+16,7 εκατομμύρια).

Οι περισσότερες διανυκτερεύσεις, το 61,7% του συνόλου της ΕΕ, πραγματοποιήθηκαν σε 4 χώρες της ΕΕ: ​​Ισπανία (513,6 εκατομμύρια), Ιταλία (476,9 εκατομμύρια), Γαλλία (471,7 εκατομμύρια) και Γερμανία (442,1 εκατομμύρια). Αντίθετα, οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά διανυκτερεύσεων στον τουρισμό ήταν το Λουξεμβούργο (3,6 εκατομμύρια), η Λετονία (5,0 εκατομμύρια) και η Εσθονία (6,7 εκατομμύρια).

Πρωτιά Μάλτας

Το 2025, ο αριθμός των τουριστικών διανυκτερεύσεων αυξήθηκε σε 24 από τις 27 χώρες της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Μάλτα (+10,1% σε σύγκριση με το 2024) και την Πολωνία (7,2%). Αντίθετα, μειώσεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (-2,4%), τη Ρουμανία (-1,7%) και την Ιρλανδία (-0,4%). Στην Κύπρο, καταγράφηκε αύξηση 4,4%.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο αριθμός των τουριστικών διανυκτερεύσεων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 3,0% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2024, με αυξήσεις να καταγράφονται σε 25 χώρες της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (+12,0%) και τη Μάλτα (+10,9%), ενώ μειώσεις καταγράφηκαν στη Ρουμανία (-4,6%) και το Λουξεμβούργο (-0,4%). Στην Κύπρο σημειώθηκε αύξηση 6,8% που αποδίδεται στους ξένους (+7,4%) καθώς οι διανυκτερεύσεις των Κυπρίων μειώθηκαν κατά 2,3%.

