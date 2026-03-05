Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Πωλήθηκαν 1537 ακίνητα τον Φεβρουάριο, η εικόνα ανά επαρχία

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Τον Φεβρουάριο του 2026, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Λεμεσό η οποία επιταχύνθηκε στο 24% από 4% τον Ιανουάριο

Διψήφια παραμένει και τον Φεβρουάριο του 2026 η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων στην αγορά, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Οι πωλήσεις ακινήτων παγκύπρια αυξήθηκαν κατά 12% φθάνοντας στα 1537 τεμάχια από 1371 τον Φεβρουάριο του 2025. Τον Ιανουάριο η αύξηση ήταν 11% ενώ τον Δεκέμβριο του 2025, 24%.

Τον Φεβρουάριο του 2026, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Λεμεσό η οποία επιταχύνθηκε στο 24% από 4% τον Ιανουάριο με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 482 από 389.

Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου η ετήσια αύξηση φθάνει το 21% από 23% τον Ιανουάριο με το σύνολο των πωλήσεων να είναι 63 από 52.

Στην Πάφο η αύξηση στις πωλήσεις έπεσε στο 14% από 25% τον Ιανουάριο με 319 ακίνητα να αλλάζουν χέρια από 280 πέρσι.

Στη Λευκωσία η αύξηση παραμένει στο 5% όσο ήταν και τον Ιανουάριο με 332 πωλήσεις από 315 πέρσι.

Στη Λάρνακα οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά μόλις 2% φθάνοντας στα 341 τεμάχια από 335 τον Φεβρουάριο του 2025. Τον Ιανουάριο η αύξηση ήταν 11%.

Το δίμηνο του 2026 η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων παγκύπρια είναι 11%, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου (22%) και την Πάφο (19%).

Οι πωλήσεις ακινήτων το 2025 ανήλθαν στο ψηλότερο επίπεδο από το 2007. Τα πωλητήρια έγγραφα που έχουν κατατεθεί ανήλθαν στα 18114 τεμάχια έναντι 15797 το 2024, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 15%. 

Tags

ΚτηματολόγιοΑΚΙΝΗΤΑΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα