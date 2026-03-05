Πωλήθηκαν 1537 ακίνητα τον Φεβρουάριο, η εικόνα ανά επαρχία

Διψήφια παραμένει και τον Φεβρουάριο του 2026 η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων στην αγορά, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Οι πωλήσεις ακινήτων παγκύπρια αυξήθηκαν κατά 12% φθάνοντας στα 1537 τεμάχια από 1371 τον Φεβρουάριο του 2025. Τον Ιανουάριο η αύξηση ήταν 11% ενώ τον Δεκέμβριο του 2025, 24%.

Τον Φεβρουάριο του 2026, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Λεμεσό η οποία επιταχύνθηκε στο 24% από 4% τον Ιανουάριο με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 482 από 389.

Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου η ετήσια αύξηση φθάνει το 21% από 23% τον Ιανουάριο με το σύνολο των πωλήσεων να είναι 63 από 52.

Στην Πάφο η αύξηση στις πωλήσεις έπεσε στο 14% από 25% τον Ιανουάριο με 319 ακίνητα να αλλάζουν χέρια από 280 πέρσι.

Στη Λευκωσία η αύξηση παραμένει στο 5% όσο ήταν και τον Ιανουάριο με 332 πωλήσεις από 315 πέρσι.

Στη Λάρνακα οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά μόλις 2% φθάνοντας στα 341 τεμάχια από 335 τον Φεβρουάριο του 2025. Τον Ιανουάριο η αύξηση ήταν 11%.

Το δίμηνο του 2026 η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων παγκύπρια είναι 11%, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου (22%) και την Πάφο (19%).

Οι πωλήσεις ακινήτων το 2025 ανήλθαν στο ψηλότερο επίπεδο από το 2007. Τα πωλητήρια έγγραφα που έχουν κατατεθεί ανήλθαν στα 18114 τεμάχια έναντι 15797 το 2024, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 15%.