«Τρεχάτε ποδαράκια μου»

Επιμένουμε πως μια λιλιπούτεια χώρα, η οποία -αν δεν το ξεχάσαμε- δεν είναι απλώς διχοτομημένη, αλλά τριχοτομημένη, είναι μέρος της λύσης, αλλά όχι του προβλήματος; Στα αλήθεια πώς καταφέραμε, ένα κέντρο διαφυγής και βάσης για πολλούς εμπόλεμους στις κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή μας, να το μετατρέψουμε σε στόχο επιθέσεων;

Δεν είναι ότι διαλέξαμε στρατόπεδο, σωστά κάναμε. Είναι ότι έχουμε μπουρδουκλωθεί από τη μόνιμη έγνοια να το παίξουμε ισότιμοι στρατηγικοί εταίροι σε σχήματα για τη δήθεν προστασία μας. Αυτό που τώρα κατορθώσαμε, είναι να είμαστε στο μάτι του κυκλώνα, έχοντας την ψευδαίσθηση, ότι συμμετέχουμε ισότιμα σε σχήματα συμμαχιών ασφαλείας. Τώρα τρέχουμε. Το απόγειο του ερασιτεχνισμού.

 

