ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Ζητείται ψυχραιμία και ενημέρωση

Η Η Κύπρος βρίσκεται στην άκρη μιας φλεγόμενης γειτονιάς. Η κλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν, με πυραυλικά πλήγματα και απειλές αντιποίνων, δεν είναι μια καταιγίδα, που θα περάσει σε μια νύχτα, αλλά όλα δείχνουν, ότι πρόκειται για μια σύγκρουση με διάρκεια.

Η Κυπριακή Δημοκρατία καλείται να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον αυξημένης ετοιμότητας. Η δε παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων αποτροπής από την Ελλάδα και τη Γαλλία και η θετική προσέγγιση από τη Γερμανία και την Ιταλία να συνδράμουν, θα πρέπει να ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας στο νησί, για όλους, ακόμη και για τις κατεχόμενες περιοχές.

Η απογείωση χθες των δύο F-16 VIPER για πιθανό εντοπισμό ύποπτων αντικειμένων στον αέρα, μετατράπηκε σε ένα αχρείαστο θρίλερ. Έγινε, τελικά γνωστό ότι τα δύο F-16 δεν βρήκαν κάτι, πληροφόρηση που έπρεπε να δημοσιοποιηθεί όταν περιήλθε σε γνώση των αρχών. Στις 10:12 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε γνωστό, μέσω του «Χ», ότι εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Στις 11:47, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης διευκρίνισε ότι το περιστατικό διερευνήθηκε και θεωρείται λήξαν. Σχεδόν τρεις ώρες αργότερα ο κ. Λετυμπιώτης είπε, ότι τα F-16 δεν εντόπισαν κάποιο αντικείμενο. Υπήρξε ένα κενό τριών ωρών. Θα έπρεπε να εκδοθεί από την Εθνική Φρουρά ένα αναλυτικό ανακοινωθέν με όλο το χρονολόγιο του συμβάντος: πότε εντοπίστηκε το αντικείμενο και πώς, ποιες εντολές εκτέλεσαν τα F16, τι είδαν, πότε επέστρεψαν στη βάση τους. Αντίθετα σε αυτές τις τρεις ώρες, αναπαράχθηκε μια κατάσταση έντασης και συναγερμού. Ούτε αναχαίτιση υπήρξε, ούτε κατάρριψη. Αυτό το κενό στην ενημέρωση προσέθεσε ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Η δε απόφαση για αναβολή της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, εξέθρεψε την αντίληψη, ότι κάτι σοβαρό συνέβη.

Αυτός ο τρόπος διαχείρισης δεν μπορεί να αποτελέσει τον κανόνα. Όσο η κρίση διαρκεί, ο κίνδυνος είναι να ζήσουμε έναν μαραθώνιο φόβου. Η διεθνής εμπειρία δείχνει, ότι στις κρίσεις η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται ταχύτερα από τα ίδια τα γεγονότα, τροφοδοτώντας τον πανικό.

Η ψυχραιμία και η άμεση, τεκμηριωμένη ενημέρωση από τις αρχές είναι δημόσιο αγαθό. Η δημοσιογραφία σε περιόδους κρίσης έχει αποστολή να ελέγχει φήμες, να διασταυρώνει δεδομένα, να εξηγεί το «τι», το «γιατί» και το «τι σημαίνει για εμάς», με σαφήνεια και χωρίς κενά. Δεν μπορεί, όμως, να επιτελέσει το έργο της, αν δεν έχει πρόσβαση σε τεκμηριωμένη ενημέρωση.

Η υπεύθυνη ενημέρωση βοηθά τον πολίτη να κατανοήσει ότι, ναι, η Κύπρος είναι εκτεθειμένη σε γεωπολιτικούς κινδύνους, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα, υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν θεσμοί που παρακολουθούν και παρεμβαίνουν.

Ψυχραιμία δεν σημαίνει συσκότιση.