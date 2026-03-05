Η Κύπρος βρίσκεται μέσα στον πόλεμο, έστω και αν δεν το θέλει

Η κυπριακή κυβέρνηση αρκέστηκε στο να εκφράσει τη θλίψη της στη Βρετανία που προσέφερε τις Βάσεις της στην Κύπρο για χρήση των ΗΠΑ, όμως δεν είπε «δεν μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε». Και δεν μπορεί να το πει. Όπως δεν μπόρεσε να το πει μέχρι σήμερα. Τι μέγεθος έχει η Κύπρος άλλωστε; Μήπως είναι σε θέση να αντιταχθεί τέτοιων μεγάλων δυνάμεων; Η Ισπανία είναι όμως. Η ισπανική κυβέρνηση αρνήθηκε στις ΗΠΑ. «Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις Βάσεις σου στη χώρα μας για επίθεση στο Ιράν», είπε. Στην αρχή δεν ήταν τόσο πρόθυμη και η Βρετανία να συμμετάσχει σε αυτόν τον πόλεμο. Όμως, όταν ο Τραμπ είπε στον Βρετανό Πρωθυπουργό Στάρμερ «με απογοήτευσες», ο Στάρμερ έκανε την επιθυμία του Τραμπ. Επέτρεψε τη χρήση των Βάσεών του στην Κύπρο εκ μέρους των ΗΠΑ. Όταν έγινε επίθεση μη επανδρωμένων πτητικών μέσων κατά του Ακρωτηρίου αμέσως μετά από αυτή την απόφαση, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε αυτή τη φορά ότι «οι Βάσεις μας δεν χρησιμοποιούνται εκ μέρους των ΗΠΑ». Στον πόλεμο υπάρχουν πολλά ψέματα και απάτες. Οι Βάσεις μπορεί να μην έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα κατά του Ιράν. Όμως, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα χρησιμοποιηθούν. Οι ΗΠΑ τις χρησιμοποιούν όποτε θέλουν. Τι λέει ο Τραμπ; «Ακόμα δεν άρχισε η συντριπτική επίθεση». Ρίχθηκαν τόσοι πύραυλοι, τόση καταστροφή, τόσος θάνατος αλλά ακόμα δεν πέρασαν στην ουσία. Τι θα γίνει όταν περάσουν στην ουσία; Θα ισοπεδώσουν το Ιράν;

Είχαν νομίσει ότι θα ήταν πολύ εύκολη αυτή η υπόθεση. Υπόθεση μερικών ημερών! Και τώρα ομολογούν και οι ίδιοι ότι θα διαρκέσει βδομάδες. Ήταν πολύ καταστροφικό για αυτούς το γεγονός ότι αντιμετώπισαν μια αντίσταση την οποία δεν περίμεναν. Τόσο ο Τραμπ όσο ο Νεντανιάχου δυσκολεύονται να το εξηγήσουν αυτό στους λαούς τους. Ο Νεντανιάχου έριξε τον λαό του στη φωτιά. Το Τελ Αβίβ καίγεται. Οι Ισραηλινοί εγκαταλείπουν τη χώρα. Στη δε Αμερική υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις κατά του Τραμπ. Βγήκε στο προσκήνιο ακόμα και η 88χρονη Τζέιν Φόντα. Απευθύνεται στον λαό. «Ήμουν εδώ και κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ. Είμαι και τώρα εδώ», λέει. Είναι μια θαρραλέα γυναίκα. Όπως στην ταινία της «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν». Θαυμάζω τη Φόντα.

Νομίζω ότι και ο Ταγίπ Ερντογάν περνάει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της πολιτικής του ζωής. Επιχειρεί να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή ειρήνης αλλά προσπαθεί να διαχειριστεί την υπόθεση με μερικές επικριτικές κουβέντες μόνο προς το Ισραήλ, χωρίς να αναφέρει καθόλου το όνομα των ΗΠΑ και του Τραμπ. Μέχρι πού; Υπάρχουν αμερικανικές βάσεις στην Τουρκία. Η Αμερική δεν θέλει να τις χρησιμοποιήσει σε αυτόν τον πόλεμο; Γίνεται να μην θέλει; Η Τουρκία σαν να μην επιτρέπει τη χρήση τους προς το παρόν. Είναι αλήθεια ότι βγήκαν κάποιες ειδήσεις αναφορικά με το ότι τις χρησιμοποίησαν μερικές φορές για αναγνωριστικούς σκοπούς. Το Ιράν παρακολουθεί από κοντά την Τουρκία. Διερωτάται αν θα χτυπηθεί και από εκεί. Σε περίπτωση που χτυπηθεί, σίγουρα θα απαντήσει και αυτό. Και έτσι θα συμπεριληφθεί επισήμως και η Τουρκία στον πόλεμο. Αν ο Ερντογάν δώσει άδεια στην Αμερική θα χτυπηθεί από το Ιράν. Αν δεν δώσει θα χτυπηθεί εκ μέρους του Τραμπ. Μήπως ο δικτάτοράς μας βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πυρά; Αν η Αμερική το κάνει αυτό χωρίς να πάρει άδεια από την Τουρκία, τι θα γίνει; Μήπως η Τουρκία μπορεί να χτυπήσει μαχητικό αεροπλάνο των ΗΠΑ που απογειώθηκε προς το Ιράν; Επιπλέον υπάρχει και το εξής: Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει ακόμα σε αυτόν τον πόλεμο. Όμως, μπορεί να το κάνει. Το αφεντικό του ΝΑΤΟ είναι η Αμερική. Και εκείνη έχει στριμωχτεί σε αυτόν τον πόλεμο. Βλέπει ότι δεν θα είναι εύκολο να επιτύχει αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ενεργοποιήσει και το ΝΑΤΟ αν θέλει, έτσι δεν είναι; Τότε τι θα κάνει η Τουρκία;

Αυτές είναι οι πιθανότητες που αναμένεται να οριστικοποιηθούν κατά τις προσεχείς μέρες. Μην πιστεύετε εκείνους που σας λένε «η Κύπρος δεν βρίσκεται μέσα σε αυτόν τον πόλεμο». Ακόμα και να μην το θέλει, συμμετέχει. Τη σέρνουν από την ουρά. Το νησί έγινε μεγάλη πολεμική αποθήκη. Καθόμαστε πάνω σε ένα βαρέλι με μπαρούτι…