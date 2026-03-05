Για πτυχές συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης ενημερώθηκαν οι εταίροι από αναλογιστή

Ενημέρωσης από τον αναλογιστή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις βασικές πτυχές της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης έτυχαν οι κοινωνικοί εταίροι κατά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, ο οποίος εξέφρασε αισιοδοξία ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για κατάθεση των νομοθετημάτων του πρώτου πυλώνα μέχρι τον Ιούνιο στη νέα Βουλή που θα προκύψει από τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Ταυτόχρονα ανέφερε ότι σε μια από τις προκαθορισμένες συνεδρίες του Μαρτίου θα τεθούν ενώπιον των εταίρων εισήγηση για το χρονοδιάγραμμα συζήτησης του δεύτερου πυλώνα και το γενικό περίγραμμα του, ενώ σημείωσε ότι κατά τη συνεδρία συζητήθηκε και το εναρμονιστικό νομοσχέδιο, που στοχεύει στην ενίσχυση της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι το Σώμα ασχολήθηκε με δύο θέματα «άμεσης σημασίας για τους εργαζόμενους και τη βιωσιμότητα του κοινωνικού κράτους, σε έναν κλίμα ανοιχτής και ουσιαστικής συζήτησης» και πρόσθεσε πως το κύριο θέμα της συνεδρίας ήταν η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, όπου «συνεχίστηκε η συζήτηση και η εμβάθυνση στις εργασίες που αφορούν την μεταρρύθμιση με επικαιροποιημένη ενημέρωση για τις βασικές πτυχές της».

«Οι κοινωνικοί εταίροι είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων παραμέτρων που άπτονται της βιωσιμότητας και της επάρκειας των παροχών και της διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι ο αναλογιστής του Υπουργείου ξεκίνησε να απαντά στα γραπτά ερωτήματα, που έθεσαν οι κοινωνικοί εταίροι και στις τυχόν νέες απορίες που προκύψαν από τους εταίρους και σημείωσε ότι η συζήτηση αυτών των θεμάτων θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρία, η οποία είναι καθορισμένη στις 16 του Μάρτη.

Ο Υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι έχουν οριστεί ακόμα τρεις συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στις 16, 23 και 30 Μαρτίου, που έχουν στόχο «να συνεχίσουμε τη συζήτηση με κύριο αντικείμενο τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση».

Σημείωσε ότι στις συνεδρίες θα μπορούν να παρεμβάλλονται και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη που μπορεί να προκύψουν ή που υπάρχουν ήδη.

Ο κ. Μουσιούττα εξέφρασε αισιοδοξία ότι «με τις διευκρινίσεις που δίνονται θα μπορέσουμε το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει να τηρηθεί» που είναι η κατάθεση των νομοθετημάτων που αφορούν τον πρώτο πυλώνα μέχρι τον Ιούνιο στη νέα Βουλή.

«Είμαι αισιόδοξος ότι με τη συνεργασία που υπάρχει θα μπορέσουμε τους στόχους να τους πετύχουμε και να προχωρήσουμε για τη μεταρρύθμιση όσον αφορά τον πρώτον πυλώνα - κατάθεση τον Ιούνιο στη Βουλή και ολοκλήρωση συζήτησης ενώπιον του νέου Κοινοβουλίου μέσα στο 2026 για εφαρμογή του από την 1η Ιανουαρίου του 2027», υπογράμμισε.

Είπε ακόμη ότι ανέφερε σήμερα ξανά στους κοινωνικούς εταίρους αναφορικά «με το δίκαιο αίτημα που έχουν σε σχέση με το τι γίνεται με τον δεύτερο πυλώνα, ότι «σε μια από τις συνεδρίες του Μαρτίου θα φέρουμε ενώπιον τους εισήγησης, η οποία θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα συζήτησης για τον δεύτερο πυλώνα, καθώς επίσης και ένα γενικό περίγραμμα πώς βλέπουμε να λειτουργεί ο νέος δεύτερος πυλώνας».

«Θα ακούσουμε τις δικές τους εισηγήσεις και θα διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο με το οποίο θα κινηθούμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που θα θέσουμε και θα συμφωνήσουμε, ούτως ώστε οι όποιοι ενδοιασμοί υπήρχαν θα εκλείψουν και θα συζητούμε με προτεραιότητα αυτά που ξεκινήσαμε ήδη με την επίλυση αποριών και προβληματισμών του πρώτου πυλώνα για να φτάσουμε το ορόσημο που θέσαμε που είναι η κατάθεση των νομοθετημάτων που αφορούν τον πρώτον πυλώνα μέχρι τον Ιούνιο στη νέα Βουλή», πρόσθεσε.

Παράλληλα ανέφερε ότι θα τεθούν τα χρονοδιαγράμματα για τη συζήτηση και εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα και πρόσθεσε ότι «η υλοποίηση του δεύτερου πυλώνα δεν θα είναι μικρότερη από τρία χρόνια από σήμερα και αυτό είναι καθαρά και για τεχνικούς λόγους», αλλά και για άλλους λόγους που αφορούν την εμπλοκή πολλών νομοθεσιών, οι οποίες θα πρέπει να τροποποιηθούν «για να μπορέσει να κλείσει το ό,τι αφορά τον δεύτερο πυλώνα».

Ειδικότερα, αναφέροντας ότι τα ερωτήματα έχουν χωριστεί σε καθαρά τεχνικής φύσεως και πιο πολιτικής, ο Υπουργός είπε ότι η συνεδρία ασχολήθηκε, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει, με πολιτικής υφής απαντήσεις σε ερωτήματα και πρόσθεσε ότι τα τεχνικής υφής θα συζητούνται παράλληλα στις τεχνικές επιτροπές όπου συμμετέχουν οι τεχνοκράτες της κάθε οργάνωσης.

«Αυτά τα θέματα συζητούνται στην τεχνική επιτροπή και αν προκύπτει κάτι που θέλει πολιτική απόφαση θα μεταφερθεί στο διάλογο που γίνεται στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα μαζί με τα υπόλοιπα», πρόσθεσε.

Οδηγία για ενίσχυση της αρχής ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών

Επίσης, αναφέρθηκε στη συζήτηση κατά τη συνεδρία του νομοσχεδίου για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2023/970 που στοχεύει στην ενίσχυση της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας, όπως είπε, «μέσα από αυστηρότερα πρότυπα μισθολογικής διαφάνειας και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επιβολής».

«Η μισθολογική διαφάνεια αποτελεί εθνικό θεμέλιο λίθο μιας σύγχρονης και δίκαιης αγοράς εργασίας και η αντιμετώπιση μισθολογικού χάσματος μεταξύ φύλων απαιτεί τολμηρές παρεμβάσεις και η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι η εναρμόνιση με την Οδηγία θα μετουσιωθεί σε πρακτικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι η Οδηγία τίθεται σε εφαρμογή από τις αρχές Ιουνίου του 2026 και «σκοπός και στόχος μας είναι να μπορέσουμε μέχρι τότε να καταθέσουμε το σχετικό νομοθέτημα, του οποίου μια γενική περιγραφή όπως ανέφερα έγινε σήμερα από τον υπεύθυνο του Υπουργείου για τα θέματα αυτά, Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, και «θα ακολουθήσει σε επόμενες συνεδρίες συζήτηση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για κατάληξη επί του θέματος».

Το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα εγγύηση για τις ανάγκες των εταίρων

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι ο τριμερής χαρακτήρας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ενός θεσμού ο οποίος «υπάρχει εδώ και περίπου 50 χρόνια και λειτουργεί πάρα πολύ ικανοποιητικά, αποτελεί εγγύηση ότι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες διαμορφώνονται με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες όλων των εμπλεκομένων μερών, εργοδοτών, συντεχνιών και κράτους».

Ανέφερε ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει να αξιοποιεί πλήρως αυτόν τον θεσμό ακούγοντας, αξιολογώντας και ενσωματώνοντας τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων στη χάραξη των εργασιακών πολιτικών που υπηρετούν τη συνοχή, την ισότητα και την ανάπτυξη.

«Όταν ένας θεσμός λειτουργεί σωστά δεν πας να τον αλλάξεις», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «εφόσον θεωρούμε ότι λειτουργεί σωστά αυτός ο θεσμός τον αξιοποιούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να φέρνουμε μέσα από κοινή συζήτηση και προβληματισμό καλύτερες επιλογές, καλύτερες λύσεις στα όποια θέματα αφορούν την αρμοδιότητά του και έχουμε να αντιμετωπίσουμε».

Πηγή: ΚΥΠΕ