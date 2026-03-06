Υπερψηφίστηκε με ποσοστό 82% η έκθεση Χατζηπαντέλα για τον νέο προϋπολογισμό ΕΕ - Άμεσα οφέλη για την Κύπρο

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της επένδυσης στο μέλλον της Ευρώπης, στο περιβάλλον, στην ανταγωνιστικότητα και στην ανθεκτικότητα της.

Με ποσοστό 82% υπερψηφίστηκε η ενδιάμεση έκθεση του Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ & ΕΛΚ, Μιχάλη Χατζηπαντέλα, για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ 2028-2034.

Ο κ. Χατζηπαντέλα, εξέφρασε την ικανοποίηση του, υπογραμμίζοντας ότι η έκθεση περιλαμβάνει πρόνοιες που ωφελούν άμεσα την Κύπρο και ενισχύουν την περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική της ανθεκτικότητα.

Κύρια σημεία της έκθεσης:

Προστασία από φυσικές καταστροφές: Άμεση υλοποίηση του σταθμού αεροπυρόσβεσης, πρόληψη πυρκαγιών με φυσικές λύσεις όπως οι αμπελώνες, καθώς και ενίσχυση δράσεων αναδάσωσης σε πυρόπληκτες περιοχές με αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Άμεση υλοποίηση του σταθμού αεροπυρόσβεσης, πρόληψη πυρκαγιών με φυσικές λύσεις όπως οι αμπελώνες, καθώς και ενίσχυση δράσεων αναδάσωσης σε πυρόπληκτες περιοχές με αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Διαχείριση νερού και αντιμετώπιση λειψυδρίας: Ενίσχυση στρατηγικών και υποδομών για την εξασφάλιση νερού σε όλη τη χώρα.

Πράσινη μετάβαση και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας: Στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων, για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Ανακύκλωση: Χρηματοδότηση τοπικών αρχών για τη δημιουργία υποδομών και τη βελτίωση της κυκλικής οικονομίας.

Πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους: Εύκολη πρόσβαση και απλούστευση διαδικασιών χρηματοδότησης για αγρότες, τοπικές αρχές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο κ. Χατζηπαντέλα, τόνισε: ότι «η περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την Ε.Ε. Με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης, η Κύπρος έχει φωνή στην Ευρώπη και συνεχίζει να διεκδικεί δυναμικά τα συμφέροντα της».