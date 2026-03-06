Αφθώδης πυρετός: Ακόμη 9 κρούσματα, σε Λιβάδια και Δρομολαξιά - Αστυνομική έρευνα για παράνομη μονάδα με κρούσματα

Ξεπερνούν πλέον τις 20.000 τα προς θανάτωση ζώα λόγω αφθώδους πυρετού, μετά τη σημερινή ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για ακόμη 9 κρούσματα εντός των 3 Km της αρχικά μολυσμένης περιοχής, με τον συνολικό αριθμό των μολυσμένων κτηνοτροφικών μονάδων να ανέρχεται σε 32 (23 μέχρι την Πέμπτη και 9 νέες). «Μετά τα τελευταία εργαστηριακά αποτελέσματα έχουμε αυτήν τη στιγμή ακόμα 8 κρούσματα στα Λιβάδια και ένα στη Δρομολαξιά, αναμενόμενα θα έλεγα. Είναι όλα σε μονάδες αιγοπροβάτων, είναι όλα εντός των 3 Km της μολυσμένης περιοχής», ανέφερε το μεσημέρι της Παρασκευής στους δημοσιογράφους η ανώτερη λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Στη συνέχεια θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι «αυτά τα νέα κρούσματα δεν είναι κάτι που μας ξενίζει, είναι κάτι το οποίο αναμένεται, διότι όλη η περιοχή θεωρείται πλέον ως μία επιδημιολογική μονάδα, λόγω της γειτνίασης των μονάδων και της τοπογραφίας των κτηνοτροφικών περιοχών της Κύπρου».

Διαβάστε επίσης:

Αστυνομική έρευνα για παράνομο υποστατικό

Παράλληλα μετά από διερεύνηση που έγινε τις τελευταίες μέρες, βρέθηκαν θετικά στον ιό βοοειδή σε παράνομο υποστατικό στα Λιβάδια, μέσα στη μολυσμένη περιοχή των 3 Km, το οποίο είναι πολύ κοντά στα αρχικά κρούσματα. «Αυτήν τη στιγμή τα ζώα θανατώνονται», είπε, για να διαβεβαιώσει ότι το περιστατικό θα τύχει δέουσας μεταχείρισης σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ των οποίων καταγγελία στην Αστυνομία και αστυνομική διερεύνηση.

Νέοι κύκλοι εμβολιασμών

Εξάλλου ολοκληρώνονται σήμερα οι εμβολιασμοί στην αρχικά μολυσμένη ζώνη. Οι ιδιώτες κτηνίατροι προχωρούν άμεσα στους εμβολιασμούς των ζώων της ακτίνας των 10 Km από το νέο κρούσμα στη μονάδα βοοειδών της Δρομολαξιάς, που ανακοινώθηκε την Πέμπτη.

Παράλληλα δόθηκαν γύρω στις 7.400 δόσεις εμβολίου, αλλά, όπως είπε η κα Γεωργιάδου, «δίνονται και άλλες αυτήν τη στιγμή, για να ξεκινήσουν άμεσα οι εμβολιασμοί στις άλλες επαρχίες, δηλαδή στη Λευκωσία, ελεύθερη Αμμόχωστο, Πάφο και Λεμεσό».

Εμβόλιο χοίρων και βιοασφάλεια

Όσον αφορά το εμβόλιο των χοίρων, το οποίο για την ώρα δε βρίσκεται στην Κύπρο, σημείωσε ότι ακόμα βρίσκονται στη διαδικασία για την αγορά του. Γίνονται ενέργειες από τις Κτηνοτροφικές Υπηρεσίες, πρόσθεσε, προς την εταιρεία στη Λυών της Γαλλίας, η οποία θα το προμηθεύσει.

Σε σχέση με τη βιοασφάλεια, η κα Γεωργιάδου τόνισε ξανά την ανάγκη τήρησης των μέτρων προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται στις χοιροτροφικές μονάδες, στις μολυσμένες περιοχές και σε όλη τη ζώνη των 3 και 10 Km, όπως και τις απαγορεύσεις στα διατάγματα και τις γνωματεύσεις.

Σχόλιο στο αίτημα των κτηνοτρόφων για φραγμό στις μαζικές θανατώσεις

Απαντώντας στο αίτημα των κτηνοτρόφων για εναλλακτικές λύσεις και όχι τη μαζική θανάτωση ζώων, όταν εντοπίζονται μεμονωμένα ζώα, θετικά στον ιό, η κα Γεωργιάδου αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Κύπρου. Επίσης επανέλαβε ότι για το αίτημα αυτό έλαβαν αρνητική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Αν τα ζώα είναι μολυσμένα και μέσα από τη δειγματοληψία διαφανεί εργαστηριακά ότι μολύνθηκαν και έχουν αντισώματα από τον ιό και όχι από το εμβόλιο, τότε το ζώο και το κοπάδι θανατώνονται. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο μετάδοσης και μόλυνσης των υπόλοιπων ζώων. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι θανατώνουμε ανεμβολίαστα ζώα, που είναι στο ίδιο κοπάδι με θετικά στον ιό ζώα, και εμβολιασμένα, τα οποία νοσούν (έχουν αντισώματα από τον ιό) από φυσική μόλυνση. Αν έχουν αντισώματα λόγω εμβολίου, τότε το κοπάδι θεωρείται ‘καθαρό’ και δεν προχωρούμε σε θανατώσεις», εξήγησε.

Όπως διαβεβαίωσε η κα Γεωργιάδου, ετοιμάζεται πλάνο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, το οποίο θα κατατεθεί σε ανώτερο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο θα περιλαμβάνει εναλλακτικές λύσεις, ώστε να αποφευχθούν οι μαζικές θανατώσεις.

Σχόλιο Προέδρου Χριστοδουλίδη στο αίτημα κτηνοτρόφων για ενιαία διαχείριση σε ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές

Η Κυβέρνηση είναι εδώ, στο πλευρό όσων επηρεάστηκαν από το θέμα του αφθώδους πυρετού και μαζί θα βρούμε τις βέλτιστες λύσεις και για αυτούς και για τη χώρα μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στα Γραφεία του ΟΑΥ, και κληθείς να σχολιάσει αίτημα των κτηνοτρόφων για ενιαία διαχείριση του ζητήματος του αφθώδους πυρετού σε ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε εδώ ως Κυβέρνηση για να διαχειριστούμε όλα τα θέματα που υπάρχουν. Αυτή είναι η ευθύνη μας και είμαστε μια Κυβέρνηση που αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, διαχειριζόμαστε όλα τα θέματα. Για αυτό είμαι, εξάλλου, σήμερα εδώ. Ο τομέας της Υγείας, το έχω πει από την πρώτη μέρα, μαζί με την Παιδεία, είναι οι δύο τομείς στους οποίους επενδύουμε συστηματικά, ενδιαφερόμαστε καθημερινά».

Πρόσθεσε ότι «έλαβα χθες αυτή την επιστολή (των αγροτικών οργανώσεων). Θεωρώ σημαντικό ότι χθες ανακοινώσαμε το πρώτο πακέτο για να ενισχύσουμε όλους αυτούς που έχουν επηρεαστεί. Έχω λάβει την επιστολή, την έχω μελετήσει. Ήδη, έχω ξεκινήσει κάποιες ενέργειες μέσα στο πλαίσιο του τι αναφέρεται.

»Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι, η Κυπριακή Δημοκρατία, όταν έγινε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολόκληρη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ ορθά, η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου έχει ανασταλεί στις περιοχές που δεν βρίσκονται κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή στις κατεχόμενες περιοχές. Δεν υπάρχει το κοινοτικό κεκτημένο. Αντιλαμβάνομαι και έχω πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν όλοι όσοι επηρεάζονται. Η Κυβέρνηση είναι εδώ, στο πλευρό τους και μαζί θα βρούμε τις βέλτιστες λύσεις και για τη χώρα μας και για όλους αυτούς που επηρεάστηκαν».