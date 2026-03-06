Κλειστά τα σχολεία και την Δευτέρα στο Ακρωτήρι

Κλειστά θα παραμείνουν και τη Δεύτερα 09 Μαρτίου 2026 το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο Ακρωτηρίου, καθώς και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου, σύμφωνα με το υπ. Παιδείας, , για προληπτικούς λόγους.
Το πιο πάνω μέτρο ισχύει τόσο για τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες όσο και για το υπόλοιπο προσωπικό των σχολείων αυτών.
Έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για ενεργοποίηση του συστήματος τηλεκπαίδευσης στα δυο σχολεία, ενώ η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του ΥΠΑΝ είναι στη διάθεση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, από τις 07:30 μέχρι τις 15:00, στα τηλέφωνα:
22806344/22800806 – Λευκωσία
24821363 – Λάρνακα/Αμμόχωστο
25822850 – Λεμεσό/Πάφο