Απόσυρση του νομοσχεδίου περί τηλεπικοινωνιών ζητούν συντεχνίες της ΑΗΚ

Την απόσυρση του νομοσχεδίου για τροποποίηση του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου ζητούν συνδικαλιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), εκφράζοντας έντονες επιφυλάξεις για τις πρόνοιες που αφορούν την εμπλοκή της Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε υπόμνημα που απέστειλαν προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών της Βουλή των Αντιπροσώπων, με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η προτεινόμενη θεσμική αλλαγή προωθείται χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση ή μελέτη αντικτύπου.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, η προτεινόμενη ρύθμιση θα επιτρέψει στην ΑΤΗΚ να δραστηριοποιηθεί ως παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας με εμπορικούς όρους, χωρίς –όπως αναφέρεται– τους περιορισμούς που ισχύουν για την ΑΗΚ. Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί «δημόσιους οργανισμούς δύο ταχυτήτων» στον ίδιο τομέα, με την ΑΗΚ να παραμένει δεσμευμένη στην αποστολή εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος και τη συγκράτηση του κόστους ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκφράζουν επίσης αμφιβολίες για το κατά πόσο η είσοδος της ΑΤΗΚ στην αγορά ηλεκτρισμού θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, σημειώνοντας ότι ήδη δραστηριοποιούνται έντεκα προμηθευτές και πέραν των 200 ιδιωτών παραγωγών.

Παράλληλα υποστηρίζουν ότι η εμπλοκή της ΑΤΗΚ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν θα μειώσει το συνολικό κόστος λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος και ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των σταθερών δαπανών, οι οποίες τελικά θα μετακυλιστούν στους καταναλωτές.

Στο υπόμνημα γίνεται επίσης αναφορά σε ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι αυτή βασίζεται στην επάρκεια ισχύος, την αξιοπιστία και την ασφάλεια εφοδιασμού καυσίμων, ενώ τονίζεται ότι η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παραμένει περιορισμένη χωρίς την υποστήριξη συμβατικών μονάδων παραγωγής.

Οι οργανώσεις θέτουν ακόμη ζητήματα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων και αθέμιτου ανταγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι η είσοδος της ΑΤΗΚ στον τομέα της ενέργειας, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη πελατειακή της βάση και τον ρόλο της σε τεχνολογικές υποδομές, θα μπορούσε να δημιουργήσει στρεβλώσεις στην αγορά.

Καταλήγοντας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η επίτευξη χαμηλότερου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και η δίκαιη πράσινη μετάβαση απαιτούν «καθαρούς θεσμικούς ρόλους» και όχι ανταγωνισμό μεταξύ δύο δημόσιων οργανισμών, προειδοποιώντας ότι η ενδεχόμενη ψήφιση του νομοσχεδίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του κόστους ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές.

