Απροσδόκητη μείωση των θέσεων εργασίας τον Φεβρουάριο στις ΗΠΑ

Μη αναμενόμενη μείωση των θέσεων εργασίας σημειώθηκε τον Φεβρουάριο στην οικονομία των ΗΠΑ, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,4%, υποδεικνύοντας ενδεχομένως επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας που θα μπορούσε να θέσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σε δύσκολη θέση, εν μέσω αυξανόμενων τιμών πετρελαίου.

Η μείωση των θέσεων εργασίας, εκτός γεωργικού τομέα, την οποία αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας σε έκθεση του για την απασχόληση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ήταν η έκτη στην σειρά από τον Ιανουάριο του 2025 και η δεύτερη μεγαλύτερη.

Οι θέσεις εργασίας, εκτός γεωργίας, μειώθηκαν κατά 92.000 τον περασμένο μήνα έπειτα από μια αναθεωρημένη προς τα κάτω αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 126.000 τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε το Γραφείο Στατιστικών για την Εργασία του αμερικανικού Υπουργείου Εργασίας.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι οι θέσεις εργασίας θα αυξηθούν κατά 59.000 θέσεις μετά την αύξηση κατά 130.000 τον Ιανουάριο.

Η μείωση του αριθμού των μισθοδοσιών τον περασμένο μήνα ήταν σχεδόν καθολική με πρωτοστάτη τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος έχασε 28.000 θέσεις εργασίας μετά από μια μεγάλη αύξηση 77.000 τον Ιανουάριο.

Η απασχόληση στα ιατρεία μειώθηκε κατά 37.000 θέσεις εργασίας, αντανακλώντας κυρίως την απεργία 31.000 εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η απασχόληση στον τομέα της πληροφορικής μειώθηκε κατά 11.000, ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατάργησε άλλες 10.000 θέσεις εργασίας.

Η αγορά εργασίας κατέρρευσε το 2025, εν μέσω αυτού που οι οικονομολόγοι χαρακτήρισαν αβεβαιότητα, η οποία προέκυψε από τους σαρωτικούς δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τους οποίους επιδίωξε βάσει ενός νόμου που προοριζόταν για χρήση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Αν και οι εισαγωγικοί δασμοί καταργήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε στην απόφαση επιβάλλοντας παγκόσμιο δασμό 10% και αργότερα ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί στο 15%.

Οι οικονομολόγοι διαπιστώνουν κίνδυνο για επιδείνωση της αγοράς εργασίας από έναν παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου και προκαλεί αστάθεια στην χρηματιστηριακή αγορά.

Παρά την έμφαση που δίνει ο Τραμπ στην αποκατάσταση των θέσεων εργασίας στον εγχώριο μεταποιητικό τομέα, μέσω μέτρων όπως οι δασμοί εισαγωγής, η απασχόληση στα εργοστάσια έχει μειωθεί σε όλους τους μήνες, εκτός από έναν, από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Τα σημερινά στοιχεία μπορεί να έχουν φέρει την Fed σε δύσκολη θέση», δήλωσε η Έλεν Ζέντνερ, επικεφαλής οικονομικής στρατηγικής στην Morgan Stanley Wealth Management.

«Η σημαντική αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας θα υποστήριζε μια μείωση των επιτοκίων, αλλά δεδομένου του κινδύνου οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να προκαλέσουν μια ακόμη αύξηση του πληθωρισμού, η Fed μπορεί να θελήσει να μείνει στο περιθώριο», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ