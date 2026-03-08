Κοινωνικοί εταίροι: Περίπλοκη η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση- Να μην βιαστούμε

Δύσκολο και περίπλοκο διαφαίνεται το εγχείρημα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, με τους κοινωνικούς εταίρους να ζητούν εμπεριστατωμένες συζητήσεις και ξεκάθαρες απαντήσεις προτού ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Οι πρώτες συζητήσεις στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα καταδεικνύουν ότι θα απαιτηθεί ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να καταστεί κατορθωτό να υπάρξει συμφωνία. Μακρύς αναμένεται να είναι και ο γύρος συζητήσεων στη Βουλή όταν θα προωθηθούν τα σχετικά νομοθετήματα. Μεταξύ των ερωτημάτων που τίθενται από τους κοινωνικούς εταίρους είναι: α) η μεθοδολογία ορισμού της φτώχιας και κάθε πότε θα αναθεωρείται, β) πώς καθορίστηκε το ποσό των €764 για την ανώτατη βασ...

