Πόσο κοστίζει ο πόλεμος στο Ιράν: Βαρύς ο λογαριασμός για οικονομία και ανθρώπινες ζωές

Του Κρίτωνα Καψάλη Λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου 2026, ο πόλεμος ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Ιράν έχει ήδη δημιουργήσει έναν οικονομικό λογαριασμό που ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι επιπτώσεις επεκτείνονται και στην παγκόσμια οικονομία. Με βάση εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών και οικονομικών οργανισμών, το άμεσο κόστος των επιχειρήσεων μέχρι τις 6 Μαρτίου 2026 υπολογίζεται σε περίπου 10-12 δισ. δολάρια συνολικά, χωρίς να συνυπολογίζονται οι μακροπρόθεσμες ζημιές σε υποδομές ...

