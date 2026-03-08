Πόσο κοστίζει ο πόλεμος στο Ιράν: Βαρύς ο λογαριασμός για οικονομία και ανθρώπινες ζωές
Η σύγκρουση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Μεταξύ των κυριότερων οικονομικών επιπτώσεων η άνοδος τιμής πετρελαίου κατά 10-15%, το αυξημένο ρίσκο για περίπου 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου που περνά από τα Στενά του Ορμούζ και οι πιέσεις σε μεταφορές, αεροπορικές εταιρείες και εφοδιαστικές αλυσίδες.
