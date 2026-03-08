Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πόσο κοστίζει ο πόλεμος στο Ιράν: Βαρύς ο λογαριασμός για οικονομία και ανθρώπινες ζωές

Η σύγκρουση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Μεταξύ των κυριότερων οικονομικών επιπτώσεων η άνοδος τιμής πετρελαίου κατά 10-15%, το αυξημένο ρίσκο για περίπου 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου που περνά από τα Στενά του Ορμούζ και οι πιέσεις σε μεταφορές, αεροπορικές εταιρείες και εφοδιαστικές αλυσίδες.

Του Κρίτωνα Καψάλη Λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου 2026, ο πόλεμος ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Ιράν έχει ήδη δημιουργήσει έναν οικονομικό λογαριασμό που ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι επιπτώσεις επεκτείνονται και στην παγκόσμια οικονομία. Με βάση εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών και οικονομικών οργανισμών, το άμεσο κόστος των επιχειρήσεων μέχρι τις 6 Μαρτίου 2026 υπολογίζεται σε περίπου 10-12 δισ. δολάρια συνολικά, χωρίς να συνυπολογίζονται οι μακροπρόθεσμες ζημιές σε υποδομές ...

