Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Kρίση στη Μέση Ανατολή: Στα ραντάρ των οίκων αξιολόγησης η κυπριακή οικονομία- Τι δηλώνουν στον «Π» υψηλόβαθμοι αναλυτές των Fitch, DBRS

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Η ισχυρή δημοσιονομική θέση της χώρας μας, τα υψηλά ταμειακά αποθέματα και η ανθεκτικότητα των τραπεζών, λειτουργούν ως ασπίδα απέναντι σε πιθανές αναταράξεις, ενώ ο τουρισμός και οι επενδύσεις παραμένουν οι πιο ευάλωτοι τομείς

Τις επιπτώσεις της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή στην κυπριακή οικονομία, άρχισαν να μετρούν οι οίκοι αξιολόγησης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι το εύρος των επιδράσεων, θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της πολεμικής σύρραξης. Την ίδια ώρα, εκτιμούν ότι η ισχυρή δημοσιονομική θέση της χώρας, αποτελεί ισχυρό όπλο για απορρόφηση των όποιων κραδασμών. Ειδικότερα, υψηλόβαθμοι αναλυτές των οίκων αξιολόγησης Fitch και DBRS με δηλώσεις τους στον «Π» επισημαίνουν ότι ο αναμενόμενος υψηλότερος ρυθμός πληθωρισμού στην ευρωζώνη, δεν αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Κύπρο, κάνοντας ωστόσο αναφορά, στις σημαντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει μια παρατεταμένη κρίση στον τουρισμό και τις επενδύσεις. Αρνητικά, συμβάλλει εξίσου, υπογ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑMoody'seconomy newsECONOMYFITCH

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα