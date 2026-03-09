Kρίση στη Μέση Ανατολή: Στα ραντάρ των οίκων αξιολόγησης η κυπριακή οικονομία- Τι δηλώνουν στον «Π» υψηλόβαθμοι αναλυτές των Fitch, DBRS

Τις επιπτώσεις της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή στην κυπριακή οικονομία, άρχισαν να μετρούν οι οίκοι αξιολόγησης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι το εύρος των επιδράσεων, θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της πολεμικής σύρραξης. Την ίδια ώρα, εκτιμούν ότι η ισχυρή δημοσιονομική θέση της χώρας, αποτελεί ισχυρό όπλο για απορρόφηση των όποιων κραδασμών. Ειδικότερα, υψηλόβαθμοι αναλυτές των οίκων αξιολόγησης Fitch και DBRS με δηλώσεις τους στον «Π» επισημαίνουν ότι ο αναμενόμενος υψηλότερος ρυθμός πληθωρισμού στην ευρωζώνη, δεν αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Κύπρο, κάνοντας ωστόσο αναφορά, στις σημαντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει μια παρατεταμένη κρίση στον τουρισμό και τις επενδύσεις. Αρνητικά, συμβάλλει εξίσου, υπογ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!