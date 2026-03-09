Πωλήθηκαν 3600 σαλούν οχήματα τον Φεβρουάριο, στο 50% το μερίδιο υβριδικών

Η Χεζμπολάχ ορκίζεται πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Όσον αφορά το δίμηνο του 2026, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 13,7% και έφτασαν τις 6.917, σε σύγκριση με 6.084 την αντίστοιχη περίοδο του 2025

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τον Φεβρουάριο οι πωλήσεις σαλούν οχημάτων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 23,8% φθάνοντας στις 3.600 από 2.908 τον Φεβρουάριο 2025. Οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.670, σημειώνοντας αύξηση 24,3% σε σχέση με 3.757 τον Φεβρουάριο 2025.

Όσον αφορά το δίμηνο του 2026, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 13,7% και έφτασαν τις 6.917, σε σύγκριση με 6.084 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 2.401 ή 34,7% ήταν καινούρια και 4.516 ή 65,3% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση από 555 στα 502.

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 στο 36,2% (από 41,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2025), το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,2% το 2025 σε 8,9% το 2026), όπως και το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 5,3% το 2025 σε 5,2% το 2026). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των υβριδικών (από 43,9% σε 49,6%).

Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 15,1% την περίοδο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2026 και έφτασε τις 9.020, σε σύγκριση με 7.834 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

 

