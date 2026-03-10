Δεύτερο πολεμικό πλοίο στέλνει στην Κύπρο η Βρετανία - Το αποβατικό RFA Lyme Bay τίθεται σε ετοιμότητα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Eπιτυχής η θαλάσσια δοκιμή των ηλεκτρικών καλωδίων για το έργο Great Sea Interconnector

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ανακοίνωση της Nexans

Η θαλάσσια δοκιμή (sea trial) για τα υποβρύχια ηλεκτρικά καλώδια του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI), πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία σε καθορισμένη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σικελίας στην Ιταλία.

Τη δοκιμή υλοποίησε το εξειδικευμένο καλωδιακό πλοίο «Nexans Aurora», το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί επίσης στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε για να προσομοιώσει τις πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης του υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) 525 kV, σε πολύ μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Ειδικότερα, η διαδικασία περιλάμβανε την εγκατάσταση και ανάκτηση τμημάτων του ηλεκτρικού καλωδίου -μαζί με τον σύνδεσμό τους- σε βάθος 3.000 μέτρων. Μετά την ανάκτηση ακολούθησαν με επιτυχία οι ηλεκτρικές δοκιμές υψηλής τάσης, σε επίπεδα 30% πάνω από τα συνήθη βιομηχανικά πρότυπα, καθώς και οπτική επιθεώρηση του καλωδιακού συστήματος.

Με την ολοκλήρωση του οροσήμου της θαλάσσιας δοκιμής, αίρονται οι οποιεσδήποτε ανησυχίες για την τεχνική βιωσιμότητα του έργου, καθώς αποδεικνύεται ότι το καλώδιο που έχει ήδη κατασκευαστεί μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει με ασφάλεια σε βάθη της τάξης των 3.000 μ., κάτι που έμενε να επιβεβαιωθεί και στο πεδίο.

Τα δεδομένα και τα επιχειρησιακά συμπεράσματα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της δοκιμής θα υποβληθούν σε αναλυτική τεχνική επεξεργασία και αξιολόγηση, σύμφωνα με το αυστηρό πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας και τεχνικής πιστοποίησης του έργου.

Δεδομένης της μεγάλης κλίμακας και των αυξημένων τεχνικών απαιτήσεων του GSI, το οποίο συγκαταλέγεται στα μακρύτερα και βαθύτερα υποβρύχια ηλεκτρικά συστήματα διασύνδεσης που έχουν σχεδιαστεί παγκοσμίως, η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δοκιμής αναδεικνύει τη σταθερή πρόοδο του έργου και ενισχύει την εμπιστοσύνη στην τεχνική ωριμότητα και την πορεία υλοποίησής του.

Tags

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑGSIΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα