Eπιτυχής η θαλάσσια δοκιμή των ηλεκτρικών καλωδίων για το έργο Great Sea Interconnector

Η θαλάσσια δοκιμή (sea trial) για τα υποβρύχια ηλεκτρικά καλώδια του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI), πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία σε καθορισμένη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σικελίας στην Ιταλία.

Τη δοκιμή υλοποίησε το εξειδικευμένο καλωδιακό πλοίο «Nexans Aurora», το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί επίσης στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε για να προσομοιώσει τις πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης του υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) 525 kV, σε πολύ μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Ειδικότερα, η διαδικασία περιλάμβανε την εγκατάσταση και ανάκτηση τμημάτων του ηλεκτρικού καλωδίου -μαζί με τον σύνδεσμό τους- σε βάθος 3.000 μέτρων. Μετά την ανάκτηση ακολούθησαν με επιτυχία οι ηλεκτρικές δοκιμές υψηλής τάσης, σε επίπεδα 30% πάνω από τα συνήθη βιομηχανικά πρότυπα, καθώς και οπτική επιθεώρηση του καλωδιακού συστήματος.

Με την ολοκλήρωση του οροσήμου της θαλάσσιας δοκιμής, αίρονται οι οποιεσδήποτε ανησυχίες για την τεχνική βιωσιμότητα του έργου, καθώς αποδεικνύεται ότι το καλώδιο που έχει ήδη κατασκευαστεί μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει με ασφάλεια σε βάθη της τάξης των 3.000 μ., κάτι που έμενε να επιβεβαιωθεί και στο πεδίο.

Τα δεδομένα και τα επιχειρησιακά συμπεράσματα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της δοκιμής θα υποβληθούν σε αναλυτική τεχνική επεξεργασία και αξιολόγηση, σύμφωνα με το αυστηρό πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας και τεχνικής πιστοποίησης του έργου.

Δεδομένης της μεγάλης κλίμακας και των αυξημένων τεχνικών απαιτήσεων του GSI, το οποίο συγκαταλέγεται στα μακρύτερα και βαθύτερα υποβρύχια ηλεκτρικά συστήματα διασύνδεσης που έχουν σχεδιαστεί παγκοσμίως, η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δοκιμής αναδεικνύει τη σταθερή πρόοδο του έργου και ενισχύει την εμπιστοσύνη στην τεχνική ωριμότητα και την πορεία υλοποίησής του.