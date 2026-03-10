Ίδρυση της Ακαδημίας Μάρκετινγκ Κύπρου

Με στόχο την ολιστική προώθηση της επιστήμης του Μάρκετινγκ στην Κύπρο, ιδρύθηκε η Ακαδημία Μάρκετινγκ Κύπρου (ΑΜΚ), ένας νέος επιστημονικός, εκπαιδευτικός και κοινωνικός φορέας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που φιλοδοξεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η πρωτοβουλία για την ίδρυση της Ακαδημίας ανήκει στον Δρ Λεωνίδα Λεωνίδου, Καθηγητή Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η εναρκτήρια συνεδρία πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2024, με τη συμμετοχή 21 ακαδημαϊκών που ειδικεύονται στο μάρκετινγκ και προέρχονται από κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς και ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Κατά τη συνεδρία αυτή συγκροτήθηκε καθοδηγητική επιτροπή, η οποία ανέλαβε τη σύνταξη του καταστατικού και τις απαραίτητες ενέργειες για την επίσημη ίδρυση της Ακαδημίας. Η ΑΜΚ αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, με κοινό όραμα την αναβάθμιση της επιστήμης του Μάρκετινγκ και την ενίσχυση της συμβολής της στην οικονομία και την κοινωνία.

Αποστολή και Ρόλος της Ακαδημίας Μάρκετινγκ Κύπρου

Η Ακαδημία Μάρκετινγκ Κύπρου στοχεύει να αποτελέσει τον κεντρικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό φορέα για το μάρκετινγκ, βασίζοντας τη δράση της σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες:

· Έρευνα: Προώθηση της ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξη διεθνών επιστημονικών συνεργασιών.

·Εκπαίδευση: Αναβάθμιση της διδασκαλίας και της επαγγελματικής μάθησης μέσω ανταλλαγής παιδαγωγικών πρακτικών και διεθνών συνεργειών.

· Διασύνδεση με επιχειρήσεις: Γέφυρες συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, επιμόρφωση στελεχών και ενίσχυση της πρακτικής άσκησης.

·Σύνδεση με την κοινωνία: Ενημέρωση των πολιτών, προώθηση κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών μάρκετινγκ και συμβολή στον δημόσιο διάλογο.

Η ΑΜΚ έρχεται να καλύψει ένα ουσιαστικό κενό, καθώς στην Κύπρο δεν υφίσταται μέχρι σήμερα ενιαίος θεσμός που να συνδυάζει συστηματικά εκπαίδευση, έρευνα, επιχειρηματική πρακτική και κοινωνική ευθύνη στο πεδίο του μάρκετινγκ.

Διοικητικό Συμβούλιο και Δομή

Στις 29 Νοεμβρίου 2025, εκλέχθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας, το οποίο απαρτίζεται από:

·Δρ Ντάινα Νικολάου (Πανεπιστήμιο Κύπρου) – Πρόεδρος

·Δρ Λία Φλουρέντζου (Πανεπιστήμιο Κύπρου) – Αντιπρόεδρος

· Δρ Παντελίτσα Ετεοκλέους (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου) – Γραμματέας

·Δρ Γιούλα Μελανθίου (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) – Ταμίας

·Δρ Νίκος Αντωνιάδης (St John’s University) – Μέλος

· Χρίστος Μιχαηλίδης (Εκτελεστικός Πρόεδρος, Cypronetwork Consultancy Group) – Επαγγελματικό Μέλος

· Έλενα Ονησίλλου (Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Κύπρου) – Έκτακτο Μέλος

Την Εξελεγκτική Επιτροπή (για εσωτερικό έλεγχο) στελεχώνουν οι:

· Δρ Μάριος Θεοδοσίου (Πανεπιστήμιο Κύπρου) – Πρόεδρος

· Δρ Μαρία Βουτσά (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) – Μέλος

· Δρ Ευδοξία Κυριάκου (Πανεπιστήμιο Λεμεσού) – Μέλος

Κατά την πρόσφατη συνεδρία της Ολομέλειας, και της καθολικής πρότασης των ψηφοφόρων στις αρχαιρεσίες, αποφασίστηκε ομόφωνα όπως ο Καθηγητής Λεωνίδας Λεωνίδου ανακηρυχθεί ως ο πρώτος Επίτιμος Πρόεδρος της Ακαδημίας, σε αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής του στη σύλληψη και υλοποίηση του θεσμού.

Συνάμα, αποφασίστηκε ομόφωνα όπως δημιουργηθεί Διευρυμένη Επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από άτομα που συνέβαλαν στην αρχική διαμόρφωση της ακαδημίας ως μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ή που δήλωσαν την πρόθεσή τους να βοηθήσουν εθελοντικά για την όλη δράση της Ακαδημίας. Τα άτομα της Επιτροπής είναι τα ακόλουθα (με αλφαβητική σειρά):

·Ελευθερία Βοσκαρίδου (Founding and Managing Director, Evblackbook Agency Ltd),

·Δρ Μαρίνος Βουκής (Στρατηγικό Στέλεχος Μάρκετινγκ, Αειφόρου Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων),

·Μαρία Γεωργίου (Marketing and Communication Director, LevantIntel & Strategic Communications Expert),

· Χρύσω Ιάσωνος (Business Development Manager, ACCA),

· Έβρος Ινιώτης (Πανεπιστήμιο Λεμεσού),

· Δρ Μύρια Ιωάννου (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου),

· Ελπίδα Λουκά-Μιχαηλίδη (Head Group Marketing, PR and Communication, ERB Cyprus Insurance Holdings),

·Δρ Ιωάννα Παπασολωμού (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας),

· Δρ Νάσια Τζιωρτζή (Πανεπιστήμιο Frederick)

Πρώτες Δράσεις και Στόχοι

Οι πρώτες δράσεις της Ακαδημίας επικεντρώνονται στη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος μάθησης, συνεργασίας και δικτύωσης, μέσα από:

· θεματικά σεμινάρια και εργαστήρια για σύγχρονες τάσεις (ψηφιακός μετασχηματισμός, βιώσιμο μάρκετινγκ, data-driven στρατηγικές),

· ομάδες εργασίας που θα χαρτογραφήσουν τις ανάγκες της αγοράς,

· συνέργειες με τον ιδιωτικό και ακαδημαϊκό τομέα,

·δράσεις ενημέρωσης και εμπλοκής της ευρύτερης κοινότητας.

Βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η παραγωγή αξιόπιστης και επίκαιρης γνώσης μέσω πολυθεματικών ακαδημαϊκών ερευνών, επιμόρφωσης και ανοικτών διαλέξεων. Μακροπρόθεσμα, η Ακαδημία φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ο κεντρικός επιστημονικός φορέας Μάρκετινγκ στην Κύπρο, με διεθνή παρουσία, συνέδρια υψηλού κύρους και συστηματική συμβολή στον δημόσιο διάλογο, όπως ακριβώς και οι αντίστοιχες ακαδημίες ανά το παγκόσμιο.

Οι ενδιαφερόμενες/οι για εγγραφή ως μέλη* της ΑΜΚ μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/GHK1xDQNBSPA68k48.

Για άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, μπορείτε να αποτείνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση academyofmarketingcyprus@gmail.com, ή στη Δρα Ντάινα Νικολάου (τηλέφωνο: 22893736) ή στη Δρα Παντελίτσα Ετεοκλέους (τηλέφωνο: 22559512).

www.linkedin.com/company/academy-of-marketing-cyprus/

https://www.facebook.com/academyofmarketingcyprus

https://www.instagram.com/AcademyofMarketingCyprus/#

* ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΟΥΣ / MEMBERSHIP CATEGORY

· ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (€60) : Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στο Μάρκετινγκ ή συναφείς επιστήμες, που εργάζονται σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα.

· ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (€50): Στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών που εργάζονται στο Μάρκετινγκ με τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας.

· ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ (€40): Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Μάρκετινγκ σε ανώτερη/ανώτατη ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

· ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΕΛΟΣ (€20) Φοιτητές/τριες μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ.