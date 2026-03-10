Τραμπ: Ξέρω ότι το Ιράν θέλει συνομιλίες, εξαρτάται από τους όρους

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψε την Τρίτη το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις 275,33 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό ύψους 3,85%

Αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ακολουθώντας την ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις 275,33 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό ύψους 3,85%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €1.003.446,46.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 164,52 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο σε ποσοστό ύψους 1,44%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο σε ποσοστό ύψους 4,76% σημείωσε ο δείκτης της Κύριας Αγοράς, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές σε ποσοστό 2,37% κατέγραψε ο δείκτης Ξενοδοχείων και ακολούθησε ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,74%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €884.848,62 (τιμή κλεισίματος €8,88 – άνοδος 5,71%), της Demetra Holdings με €56.485,70 (τιμή κλεισίματος €1,395 – πτώση 0,71%), της The Cyprus Cement με €18.897,40 (τιμή κλεισίματος €1,25 – πτώση 0,79%), της Atlantic Insurance με €15.578,88 (τιμή κλεισίματος €2,24 – άνοδος 2,75%) και της Logicom με €14.452,54 (τιμή κλεισίματος €3,22 – άνοδος 1,26%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 8 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 170.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα