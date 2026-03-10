Αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψε την Τρίτη το ΧΑΚ

Αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ακολουθώντας την ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις 275,33 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό ύψους 3,85%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €1.003.446,46.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 164,52 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο σε ποσοστό ύψους 1,44%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο σε ποσοστό ύψους 4,76% σημείωσε ο δείκτης της Κύριας Αγοράς, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές σε ποσοστό 2,37% κατέγραψε ο δείκτης Ξενοδοχείων και ακολούθησε ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,74%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €884.848,62 (τιμή κλεισίματος €8,88 – άνοδος 5,71%), της Demetra Holdings με €56.485,70 (τιμή κλεισίματος €1,395 – πτώση 0,71%), της The Cyprus Cement με €18.897,40 (τιμή κλεισίματος €1,25 – πτώση 0,79%), της Atlantic Insurance με €15.578,88 (τιμή κλεισίματος €2,24 – άνοδος 2,75%) και της Logicom με €14.452,54 (τιμή κλεισίματος €3,22 – άνοδος 1,26%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 8 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 170.

Πηγή: ΚΥΠΕ