Fact Check Cyprus: Διαψεύστηκαν πάνω από 7 ειδήσεις για την Κύπρο και τον πόλεμο στο Ιράν (ηχητικό)

Πρωτοφανή αύξηση παρουσιάζουν οι ψευδείς ειδήσεις και τα βίντεο τύπου deepfake μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και συντονιστή της σελίδας Fact Check Cyprus, Μιχάλη Σιρηβιανό.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη», 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο κ. Σιρηβιανός ανέφερε ότι ακόμη και έμπειροι δημοσιογράφοι δυσκολεύονται πλέον να διακρίνουν αν ένα βίντεο είναι αληθινό.

Ρεκόρ διάδοσης deepfake βίντεο

Όπως είπε, σύμφωνα με δημοσιογράφους fact-checkers του BBC Verify και του AFP, το μέγεθος του προβλήματος είναι πρωτοφανές.

«Έχουμε σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ποσοστό των βίντεο που είναι deep fakes και έχουν γίνει viral», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, τέτοιο υλικό έχει φτάσει ακόμη και σε τηλεοπτικά κανάλια και εφημερίδες.

Πλέον χρειάζονται ημέρες για να εντοπιστεί ένα deepfake

Ο κ. Σιρηβιανός εξήγησε ότι στο παρελθόν μπορούσε κανείς σχετικά γρήγορα να εντοπίσει ένα ψεύτικο βίντεο.

«Παλαιότερα χρειαζόμασταν περίπου μισή ώρα για να καταλάβουμε αν ένα βίντεο είναι deep fake», ανέφερε.

Σήμερα όμως, ένα καλά κατασκευασμένο deepfake μπορεί να χρειαστεί «τρεις ολόκληρες ημέρες διερεύνησης» για να επιβεβαιωθεί αν είναι αληθινό.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει καταστήσει την παραγωγή τέτοιου υλικού πολύ πιο εύκολη.

«Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν πλέον να παράγουν βίντεο με πολύ μεγάλη πιστότητα», είπε.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, ακόμη και από ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να δημιουργηθεί υλικό που να ξεγελάσει έναν μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό.

Πάνω από 7 περιπτώσεις παραπληροφόρησης για την Κύπρο

Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο κ. Σιρηβιανός σημείωσε ότι μέσα σε έντεκα ημέρες πολέμου «έχουμε διαψεύσει πάνω από επτά ειδήσεις που αφορούσαν την Κύπρο».

Μεταξύ των περιπτώσεων που κυκλοφόρησαν ήταν:

βίντεο που παρουσίαζε μπαράζ πυραύλων στο Τελ Αβίβ, το οποίο αποδείχθηκε ψεύτικο

υλικό που υποτίθεται ότι έδειχνε χτύπημα drone στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι αλλά προερχόταν από τη Χάιφα στο Ισραήλ

Συντονισμός παραπληροφόρησης

Παράλληλα, ο επίκουρος καθηγητής ανέφερε ότι σύμφωνα με μελέτες υπάρχει συντονισμός μεταξύ λογαριασμών παραπληροφόρησης που συνδέονται με τη Ρωσία και αντίστοιχων λογαριασμών από το Ιράν.

