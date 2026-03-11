Άμεση παρέμβαση του Δ. Πάφου για προσωρινή αποκατάσταση στον παραλιακό πεζόδρομο μπροστά από το Almyra

Με άμεση και συντονισμένη παρέμβαση του Δήμου Πάφου πραγματοποιήθηκε προσωρινή αποκατάσταση στο σημείο του παραλιακού πεζόδρομου όπου είχε παρουσιαστεί υποχώρηση του εδάφους, μπροστά από το ξενοδοχείο Almyra Hotel.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Πάφου η παρέμβαση έγινε χωρίς καμία καθυστέρηση, με κύριο στόχο την άμεση διασφάλιση της ασφάλειας των πεζών, την απρόσκοπτη και ομαλή χρήση του παραλιακού μετώπου, καθώς και την προστασία της υποδομής μέχρι την υλοποίηση της οριστικής λύσης.

Ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου τόνισε ότι ο Δήμος Πάφου ενεργεί άμεσα όταν προκύπτουν ζητήματα που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των δημόσιων χώρων, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης. Παράλληλα, ο Δήμος δεν περιορίζεται σε προσωρινές λύσεις.

Ήδη προχωρά στον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης και μόνιμης αποκατάστασης του σημείου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης παράκτιας περιοχής και τα φαινόμενα διάβρωσης που παρατηρούνται κατά μήκος της ακτογραμμής.

Η κατάσταση στο σημείο θα παρακολουθείται συνεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και, όπου χρειαστεί, θα πραγματοποιηθούν επιπρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε ο παραλιακός πεζόδρομος να παραμείνει ασφαλής, λειτουργικός και προσβάσιμος για όλους.

Ο Δήμος Πάφου παρεμβαίνει άμεσα, σχεδιάζει υπεύθυνα και συνεχίζει να προχωρά μπροστά με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.