Η Ισπανία ανακαλεί οριστικά τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ

Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία δημοσίευσε ανακοίνωση στην επίσημη εφημερίδα της ότι η θέση του πρεσβευτή είχε τερματιστεί. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας δήλωσε ότι η πρεσβεία της στο Τελ Αβίβ θα διευθύνεται από έναν επιτετραμμένο για το άμεσο μέλλον.

Να ανακαλέσει οριστικά τον πρεσβευτή της από το Ισραήλ αποφάσισε η Ισπανία, την ώρα που κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση των δύο χωρών. 

Ο πρεσβευτής κλήθηκε πίσω στην Ισπανία τον περασμένο Σεπτέμβριο εν μέσω διπλωματικής διαμάχης σχετικά με τα ισπανικά μέτρα που απαγορεύουν την είσοδο αεροσκαφών και πλοίων που μεταφέρουν όπλα στο Ισραήλ από τα λιμάνια ή τον εναέριο χώρο της λόγω του πολέμου στη Γάζα, μια πολιτική που ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατήγγειλε ως αντισημιτική.

Η διπλωματική διαμάχη των δύο χωρών

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την τελευταία κλιμάκωση σε μια διπλωματική διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών, η οποία έχει επιδεινωθεί έντονα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα μετά την επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ισπανία διοικείται επίσης από έναν επιτετραμμένο, αφού το Ισραήλ κάλεσε τον πρεσβευτή του τον περασμένο Μάιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της Ισπανίας να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί από τότε που ξεκίνησαν οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με τον Σάαρ να κατηγορεί την Ισπανία στις αρχές Μαρτίου ότι «τάσσεται στο πλευρό των τυράννων» επειδή αντιτίθεται στον πόλεμο.

Πηγή: Cnn.gr

