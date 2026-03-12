Σχέδιο δράσης κατά έμφυλου μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σχέδιο δράσης και πρωτοβουλίες ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να επέλθει ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή των γυναικών. Σύμφωνα με έκθεση που εγκρίθηκε την Τετάρτη από την ολομέλεια του Σώματος, στο Στρασβούργο, με 458 ψήφους υπέρ, 72 κατά και 98 αποχές, οι ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι, οι θέσεις εργασίας σε τομείς στους οποίους είναι περισσότερες οι γυναίκες γενικά πληρώνονται κι εκτιμώνται λιγότερο, παρότι σήμερα οι γυναίκες σημειώνουν ολοένα και καλύτερες επιδόσεις στην εκπαίδευση από τους άνδρες.

Σε δελτίο Τύπου του Ευρωκοινοβουλίου αναφέρεται η θέση των Ευρωβουλευτών ότι εάν βελτιωθούν η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αλλά και οι συνθήκες τους, αυτό μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού, καθώς και να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της ΕΕ.

Σημειώνεται το αίτημα του Κοινοβουλίου προς την Κομισιόν για σχέδιο δράσης εξάλειψης του έμφυλου μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει στοχευμένα μέτρα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και δίκαιες αμοιβές σε τομείς όπου απασχολούνται κυρίως γυναίκες. Πρέπει επίσης να δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις ώστε να ενισχυθεί η ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής των γυναικών και να υπάρξει ένα αξιόπιστο σύστημα φροντίδας, προστίθεται.

Επιπλέον διαπιστώνεται ότι, οι γυναίκες έχουν δυσανάλογα μεγαλύτερη ευθύνη για τη μη αμειβόμενη φροντίδα και την οικιακή εργασία, κάτι που μειώνει τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και το ποσό σύνταξης που συγκεντρώνουν, ενώ αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους για το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, όπως αναφέρεται.

Προστίθεται ότι οι ανεπαρκείς επενδύσεις, το υψηλό κόστος και η έλλειψη ποιοτικών υπηρεσιών παιδικής και μακροχρόνιας φροντίδας εμποδίζουν τις γυναίκες να συμμετάσχουν πλήρως στην αγορά εργασίας. Αυτό μπορεί να παρεμποδίσει την επαγγελματική τους εξέλιξη και να έχει ως συνέπεια οι γυναίκες να υποχρεώνονται να εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ή να εγκαταλείπουν εντελώς την εργασία τους. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι οι περίοδοι απουσίας από την εργασία λόγω ευθυνών φροντίδας δεν υπολογίζονται στη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, παρόλο που εξοικονομούν σημαντικό κόστος για το κράτος.

Παράλληλα σημειώνεται ότι η γεφύρωση του χάσματος στη φροντίδα των παιδιών θα μπορούσε να βελτιώσει τη ζωή των νέων γονέων σε ολόκληρη την Ευρώπη και η μεγαλύτερη στήριξη θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα των γονέων να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Οι Ευρωβουλευτές ζητούν από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους άνδρες να χρησιμοποιούν τη γονική τους άδεια και να κάνουν βήματα προς τη θέσπιση επαρκώς αμειβόμενης και μη μεταβιβάσιμης άδειας πατρότητας.

H Irena Joveva (Renew, Σλοβενία), εισηγήτρια της επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, δήλωσε ότι «δεν έχουμε ακόμη εξαλείψει τη συνεχιζόμενη έμφυλη ανισότητα. Η έκθεσή μας παρουσιάζει απαραίτητες δράσεις και μέτρα, τόσο σχετικά με την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, όσο και νέα. Ωστόσο, όλα θα πρέπει να υποστηριχθούν με κονδύλια της ΕΕ. Τώρα εναπόκειται στα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους, καθώς η εφαρμογή τους είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ισότητας και μιας πιο δίκαιης κοινωνίας» είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ