Αυξάνονται οι γυναίκες που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση

*Της Λευκής Παντελή

Οι φιλοδοξίες των γυναικών να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση βρίσκονται σε ανοδική πορεία, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της επερχόμενης έκθεσης Global Talent Trends 2026, του παγκόσμιου σώματος επαγγελματιών λογιστών ACCA.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία, το 48% των γυναικών που εργάζονται στον τομέα της χρηματοοικονομικής και της λογιστικής, δηλώνουν ότι επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 45% που καταγράφηκε πέρσι. Τα δεδομένα προκύπτουν από την παγκόσμια έρευνα του ACCA σε περισσότερους από 11.000 επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου σε 175 χώρες, ενώ η πλήρης έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί τον Μάιο του 2026.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αυξανόμενη αυτοπεποίθηση των γυναικών ως προς την αξιοποίηση των γνώσεων στη λογιστική και τη χρηματοοικονομική, ως εφαλτήριο για την δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων. Παρότι οι επιχειρηματικές φιλοδοξίες παραμένουν συνολικά υψηλότερες στους άνδρες, η σταδιακή μείωση του χάσματος, υποδηλώνει σημαντική αλλαγή στις επαγγελματικές προοπτικές και φιλοδοξίες των γυναικών.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η τάση αυτή μεταξύ των νεότερων γυναικών επαγγελματιών, κυρίως της Generation Z και των Millennials, με περίπου τις μισές να δηλώνουν ότι επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες στο μέλλον. Η τάση αυτή αντανακλά μια ισχυρή γενεαλογική ώθηση προς την αυτονομία, την επιρροή και την οικονομική ανεξαρτησία. Συγκεκριμένα, το 49% των μελών του ACCA και το 57% των μελλοντικών μελών είναι γυναίκες, γεγονός που δείχνει ότι όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να αποκτήσουν την διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση του ACCA. Μια πιστοποίηση την οποία κατέχουν 257,900 επαγγελματίες, ανά το παγκόσμιο και άλλοι 530,100 προσπαθούν να την αποκτήσουν.

Τα ευρήματα δημοσιοποιούνται ενόψει της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας και ευθυγραμμίζονται με το παγκόσμιο θέμα που έχει θέσει η UN Women: «Rights. Justice. Action. For ALL women and girls. » (Δικαιώματα. Δικαιοσύνη. Δράση. Για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια). Μάλιστα σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει επιτύχει πλήρη νομική ισότητα για τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Τα στοιχεία του Global Talent Trends 2026, δείχνουν ότι η λογιστική εξακολουθεί να αποτελεί ένα ισχυρό υπόβαθρο για μελλοντικούς επιχειρηματίες, καθώς περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες θεωρούν ότι το χρηματοοικονομικό τους υπόβαθρο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για μια επιχειρηματική πορεία. Η έρευνα αναδεικνύει επίσης έναν ευρύτερο επαναπροσδιορισμό του επαγγέλματος της λογιστικής. Πολλοί επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου αναζητούν ολοένα και περισσότερο ρόλους, που να έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να τους προσφέρουν προσωπική αυτονομία, γεγονός που ενισχύει τον ρόλο της λογιστικής ως πύλη προς την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ενδυνάμωση.

Η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβληματισμού για το πώς τα επαγγέλματα μπορούν να στηρίξουν την ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες. Η αξιοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού των γυναικών έχει αποδεδειγμένα σημαντικά οικονομικά οφέλη διεθνώς, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της καινοτομίας και η αύξηση της παραγωγικότητας.

*Η Λευκή Παντελή είναι Member Engagement Manager στο ACCA, διετέλεσε επιστημονική συνεργάτης στη Βουλή των Αντιπροσώπων για σειρά ετών και είναι κάτοχος, μεταξύ άλλων, μεταπτυχιακού τίτλου στις σπουδές Φύλου και ΜΜΕ και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση. Οι απόψεις της είναι προσωπικές.