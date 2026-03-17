Συντάξεις: Δίνονται απαντήσεις, γεννιούνται νέα ερωτήματα

Συνεχίστηκε και χθες η απάντηση ερωτημάτων των κοινωνικών εταίρων για την προωθούμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ωστόσο απομένουν κρίσιμα ερωτήματα για να απαντηθούν.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις κοινωνικών εταίρων, με βάση την πρόταση της κυβέρνησης , αναμένονται μειώσεις στα επίπεδα συντάξεων για όσους επιλέγουν να αφυπηρετήσουν πρόωρα στα 63, αναμένοντας αναθεωρημένο σχεδιασμό μετά και τη θέση της κυβέρνησης ότι έφυγε από το τραπέζι το σενάριο μείωσης των συντάξεων άνω των €1700.

«Υπάρχουν καθοριστικά ζητήματα για τα οποία δεν έχουμε απαντήσεις», δήλωσε στον «Π» η γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους αναφέροντας ότι αναμένουν να ξεκαθαρίσει πως θα λειτουργεί ο πυλώνας 0, δηλαδή για τους συνταξιούχους που θα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας ποια θα είναι τα κριτήρια. Επίσης πρόσθεσε, αναμένεται ξεκαθάρισμα προθέσεων για τις επιδοτούμενες εισφορές για φροντίδα και τα σχετικά κριτήρια.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της ΣΕΚ, Ανδρέα Ματσα, είναι σημαντικό ότι οριστικοποιήθηκε ότι δεν θα υπάρχουν μειώσεις συντάξεων, σημειώνοντας ωστόσο ότι «αναμένουμε αναθεώρηση του σχεδιασμού». Ο κ. Μάτσας, επανέλαβε την ανάγκη ο σχεδιασμός για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να είναι ολοκληρωμένος και να τεθούν χρονοδιαγράμματα.

Ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου σημειώνει ότι σαν θέση πολιτικής των κοινωνικών εταίρων είναι ότι με τη μεταρρύθμιση δεν θα πρέπει να υπάρχει συνταξιούχος με μείωση των συντάξεων ούτε για συντάξεις πάνω από €1700 ούτε για συντάξεις €1500 για όσους συνταξιούχους επιλέγουν να αφυπηρετήσουν πρόωρα στα 63.

Στα ερωτήματα που δεν δόθηκαν απαντήσεις, σημείωσε, είναι εάν θα υπάρχει η δυνατότητα να βάζουν μόνοι τους κοινωνικές ασφαλίσεις οι προαιρετικά ασφαλιζόμενοι.

Εναλλακτικές επιλογές για πέναλτι 12%

Σημειώνεται ότι χθες ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, δήλωσε ότι στις επόμενες συνεδρίες θα τεθούν εναλλακτικές επιλογές σε σχέση με την αναλογιστική μείωση του 12%.

Στις επόμενες συνεδρίες, ανέφερε, το Υπουργείο Εργασίας θα καταθέσει τη θέση του, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, τόσο για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου όσο και για νέες επιλογές στο συνταξιοδοτικό, μετά την απόσυρση της εισήγησης που είχε τεθεί από τον αναλογιστή για μείωση σε μέρος των υψηλοσυνταξιούχων.

«Αυτό έχει αφαιρεθεί, οπότε θα γίνει νέα επιλογή, νέα κατεύθυνση, η οποία θα προκύψει από τη μελέτη που θα μας δώσει εντός των ημερών ο αναλογιστής», εξήγησε.

Όσον αφορά την απόσυρση της προηγούμενης πρότασης, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι δεν υπάρχει οπισθοδρόμηση. «Ο αναλογιστής έκανε διάφορες προτάσεις. Οι επιλογές υπάρχουν, και θα πάρουμε μιαν άλλη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν θα γίνει καινούργια εξ υπαρχής (μελέτη) που θα πάρει χρόνο.

Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι έχει τεθεί ως ορόσημο ο Ιούνιος για την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τον πρώτο πυλώνα, ενώ η συζήτηση στη νέα Βουλή τοποθετείται στο εξάμηνο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2026, «για να μπορέσει να εφαρμοστεί το 2027».

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», οι σχεδιασμοί για την επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ, θα ανακοινωθούν στις 23 Μαρτίου, ενώ στις 30 Μαρτίου αναμένεται εκτός απροόπτου να ανοίξει τα χαρτιά της η κυβέρνηση όσον αφορά τους σχεδιασμούς για τα ταμεία προνοίας.

Ο υπουργός επανέλαβε χθες ότι η εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα δεν μπορεί να γίνει άμεσα για τεχνικούς λόγους πριν να περάσουν τρία χρόνια.

Ο αναλογιστής Κώστας Σταυράκης σε παρουσίασή του στο πλαίσιο του 30ου συνεδρίου της ΣΕΚ, αναφέρθηκε στα πέντε κύρια συστατικά του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος, ενώ σε ότι αφορά τον δεύτερο πυλώνα επεσήμανε ότι θα είναι «αναβαθμισμένος».

Σε σχέση με την επενδυτική πολιτική του ταμείου, οι εταίροι αναμένουν να εστιαστεί σε τομείς που συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη.