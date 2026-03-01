Ζητούν διασφάλιση επαρκών συντάξεων και επικαιροποιημένη εικόνα του ΤΚΑ

Οι συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος επιταχύνονται εντός Μαρτίου με την κυβέρνηση να τρέχει να προλάβει την κατάθεση των νομοσχεδίων για τον πρώτο πυλώνα εντός Ιουνίου. Οι κοινωνικοί εταίροι αναμένουν τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για τον δεύτερο συνταξιοδοτικό πυλώνα που είναι τα ταμεία προνοίας, έστω και αν η υλοποίηση γίνει τμηματικά, με τις συντεχνίες να τονίζουν την ανάγκη διασφάλισης επαρκών συντάξεων για τις επόμενες γενιές αλλά και τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ σε συνάρτηση με το χρέος του κράτους προς το ταμείο. Την ίδια ώρα αναμένουν η επενδυτική πολιτική του ταμείου να εστιαστεί σε τομείς που συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη. Παράλληλα, ακαδη...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!