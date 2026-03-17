Προσφορές για γραμμάτια €90 εκατ. σε δημοπρασία- Έγιναν αποδεκτές €50 εκατ.

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ανακοίνωσε ότι κατά τη δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων στις 16 Μαρτίου, λήφθηκαν προσφορές ύψους €89.7 εκατ. και έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας €50 εκατ. με μέση σταθμική απόδοση 2.05%.

Ποσό €25 εκατ. κατανεμήθηκε στο Ειδικό Ταμείο Καταβολής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων στην μέση σταθμική τιμή 99,4839. Τα εναπομείναντα €25 εκατ. κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές.

Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 2.00% και 2.07%.